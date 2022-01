Burke Shelley nie żyje. Lider zespołu Budgie miał 71 lat

Nie żyje wokalista i basista legendarnego zespołu Budgie, Burke Shelley. Artysta zmarł w wieku 71 lat w Walii, w szpitalu w Cardiff.

Burke Shelley nie żyje

O śmierci muzyka poinformowała 10 stycznia 2022 córka artysty. We wpisie na Facebooku Ela Shelley napisała:

Z wielkim smutkiem informuję o śmierci mojego ojca, Johna Burke Shelleya. Odszedł dziś wieczorem we śnie w Heath Hospital w Cardiff, mieście, w którym się urodził. Miał 71 lat. Proszę o szacunek dla rodziny w tym czasie. Z miłością, czwórka jego dzieci: Ela, Osian, Dimitri i Nathaniel.

Był jedynym członkiem zespołu, który występował w nim przez cały okres jego istnienia. Formacja powstała w 1967 roku, wydała 11 płyt. Zespół uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych grup w historii tzw. "ciężkiego rocka" i często jest porównywana z takimi zespołami jak Black Sabbath, Led Zeppelin czy Deep Purple. W latach 80. stała się jednym z najważniejszych prekursorów nurtu zwanego New Wave of British Heavy Metal. W 2006, po ponad 20-letniej przerwie, grupa wydała swój ostatni studyjny album "You're All Living in Cuckooland".

W 2010 roku w trakcie trasy koncertowej po Polsce u Shelleya wykryto tętniaka aorty. Wkrótce muzyk poddał się operacji, która niestety spowodowała uszkodzenie przepony, przez co nie był w stanie nadal śpiewać. Mimo wielu starań lekarzy Burke Shelley nie wznowił już potem działalności muzycznej.

Do historii przeszedł koncert Budgie wyemitowany w Boże Narodzenie 1982 roku w Telewizji Polskiej. Według ówczesnych szacunków miało go obejrzeć wówczas ok. 20 tysięcy widzów.

Covery kapeli mają w swoim repertuarze największe światowe sławy np. Metallica "Crash Course In Brain Surgery" i "Breadfan", Iron Maiden "I Can't See My Feelings", czy Van Halen "In For The Kill!".

