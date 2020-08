Burmistrz, która uprawiała seks w miejscu publicznym, została zamordowana

Ilse Uyttersprot, była burmistrz miasteczka Aalst, położonego w północno-zachodniej Belgii, została zamordowana. Zwłoki kobiety odnaleziono we wtorek.

Uyttersprot obejmowała urząd burmistrza w latach: 2007-2012. W 2011 roku stała się bohaterką małego skandalu, gdy na światło dzienne wypłynęła „seks-taśma” z jej udziałem.

Seks-skandal z udziałem pani burmistrz

Jak podają zagraniczne media w roku 2007 kobieta, wraz ze swoim narzeczonym zwiedziała zamek w królewski Olite, na terenie hiszpańskiej Nawarry, kiedy parę nagle ogarnęła wzajemna chuć i postanowili wykorzystać okazję do intymnego zbliżenia w niezwykle malowniczych okolicznościach przyrody.

Traf chciał, że w tym czasie zamek odwiedzał też wścibski turysta, który nie dość, że dostrzegł ekscesy pary, to jeszcze postanowił nagrać całe zdarzenie na wideo. Nagranie następnie trafiło do Internetu, gdzie ze zdwojoną siłą wypłynęło w 2011 roku, stając się tematem plotek i docinek w stronę pani burmistrz. Kobieta odżegnywała się jednak od pytań na ten temat, mówiąc, że to „prywatna sprawa sprzed lat” i nie zamierza się nią zajmować.

Morderstwo w afekcie

Teraz Uyttersprot stała się gwiazdą innego, znacznie gorszego skandalu. We wtorek rano jej ciało zostało odnalezione w mieszkaniu w centrum miasta Belga. Wedle pierwszych raportów policyjnych na które powołuje się dziennik The Brussel Times, partner kobiety, z którym spotykała się od trzech miesięcy, Jurgen D. przyznał się do zabicia kobiety. Mówi się, że motywem morderstwa były „sprawy personalne”, ale dokładne przyczyny śmierci nie zostały jeszcze ustalone.

Mężczyzna przetrzymywany jest w areszcie. Jak donosi dziennik De Standaard, mężczyzna miał być już wcześniej oskarżony o znęcanie się nad swoją byłą dziewczyną.

Uyttersprot była matką dwójki dzieci.

" „Nikt nie zasługuje na utratę matki w tak młodym wieku. Nikt nie zasługuje, aby zginąć w tak młodym wieku. W imieniu swoim oraz całej rady miasta, chciałbym złożyć kondolencję oraz słowa otuchy w stronę rodziny Ilse. Naprawdę życzę im wiele siły” – powiedział Christoph D’Haese, obecny burmistrz miasta. "

Czytaj także: Chemikalia przyczyną ogromnego wybuchu w Libanie? Wiemy, ile osób zginęło.