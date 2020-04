„Burza piaskowa jak z filmu” nawiedziła Lubelszczyznę. Jakby epidemii było jeszcze za mało [WIDEO]

Rok 2020 nie przestaje bombardować nas budzącymi przerażenie i grozę wydarzeniami. Okazało się, pożary lasów w Australii były tylko przygrywką do kataklizmu, który objął swoim zasięgiem cały świat: epidemii COVID-19.

Już teraz wiadomo, że zmieni ona całkowicie nasze życia. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązywać będzie aż do opracowania szczepionki, co w optymistycznym ujęciu oznacza rok, a w pesymistycznym nawet kilka lat stosowania obostrzenia.

Gdy w rozpalonym gorączką koronawisa świecie pojawiły się informacje o pożarze lasu w Czarnobylu i niebezpieczeństwie uwolnienia przez niego substancji radioaktywnych do atmosfery, część z nas zaczęła się zastanawiać, czy czeka nas dalsza kumulacja nieszczęść, czy też może to już wszystko, co przygotował dla nas 2020 rok.

Odpowiedź przyszła szybciej, niż byśmy sobie tego życzyli: natura nie zamierza zwalniać ani na chwilę.

Zamieć pyłowa na Lubelszczyźnie. Przedsmak suszy stulecia

Zamiecie pyłowe, często określane przez świadków jako burze piaskowe, jak do tej pory były w Polsce dość rzadkim zjawiskiem. Wygląda jednak na to, że to się zmieni: z powodu katastrofy klimatycznej już drugi rok z rzędu nie mieliśmy prawdziwej zimy, w związku z czym zasoby wody nie zostały odbudowane. Sytuacja jest jedną z najgorszych od chwili rozpoczęcia pomiarów, a więc od ponad 100 lat.

Skutki takiej sytuacji będą dla nas poważne. Nie tylko trzeba liczyć się z mniejszymi plonami i wzrostem cen żywności, lecz także z tym, że ekstremalne zjawiska pogodowe stracą swoje miano i staną się codziennością.

Zamiecie pyłowe takie jak uchwycona na poniższym nagraniu będą pojawiać się na terenach dotkniętych suszą najmocniej.

Podobne zjawiska rejestrowana na całej Lubelszczyźnie, gdzie odnotowywano silny wiatr, przekraczający 60 km/h. Noszenie maseczek może być wskazane nie tylko z powodu epidemii.

