Był głosem aplikacji Google Maps. Teraz zastąpiła go maszyna

Jarosław Juszkiewicz to dziennikarz Polskiego Radia Katowice i profesjonalny lektor. W 2008 roku rozpoczął współpracę z Google, stając się polskim głosem systemu nawigacji Google Maps. Teraz zastąpi go syntezator mowy.

Aplikacja geolokalizacyjna Google Maps weszła na polski rynek w 2008 roku. Głosem systemu nawigacji w wyniku castingu został Jarosław Juszkiewicz. W trakcie pracy z firmą nagrał tysiące komunikatów, ułatwiających poruszanie się po mieście milionom Polaków na terenie kraju i na świecie.

W weekend zastąpiono go syntezatorem mowy, stosowanym także w aplikacji Google Asystent. Mówi się, że decyzja wynika z lepszej kalibracji narzędzia GPS Google’a i faktu, że system będzie jeszcze lepiej dostosowywać się do potrzeb użytkowników i wydawać jeszcze bardziej konkretne komendy. Człowiek nie byłby w stanie w krótkim czasie nagrać aż tylu komunikatów. Syntezator mowy powie zaś wszystko, czego będziemy od niego wymagać.

Całą sprawę, mężczyzna skomentował w humorystyczny sposób w swoich mediach społecznościowych:

"

Od rana znajomi pytają mnie co się stało z moim głosem w Google Maps. To samo co z robotnikami pod koniec XIX wieku. Zostałem zastąpiony przez maszynę :) Fanów zapraszam do Yanosika :) "