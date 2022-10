Była gwiazda porno Sasha Grey zagra w Cyberpunku 2077. W kogo się wcieli?

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd filmów pornograficznych, a od pewnego czasu też popularna streamerka, zagra jedną z ról w nowym fabularnym dodatku do Cyberpunka 2077.

Sasha Grey w dodatku do Cyberpunka 2077

Twórcy Cyberpunk 2077 poinformowali na łamach swojego Twittera, że w dodatku Phantom Liberty pojawi się nowa stacja radiowa 89.7 Growl FM. W ramach tego, twórcy poprosili fanów o stworzenie własnych kawałków inspirowanych nazwą i wideo promocyjnym rozgłośni oraz wysłanie ich do CDPR z szansą, że trafią one do finałowej wersji CP2077.

Inicjatywa sama w sobie jest ciekawą sprawą dla utalentowanych domorosłych muzyków, a kolorytu dodaje wszystkiemu fakt, że DJ-ką Growl FM została sama Sasha Grey.

Głos Ash słyszymy we wspomnianym wideo, a swój udział w grze potwierdziła sama Grey, która napisała na Twitterze: "Hejka, tu Ash". Próbki jej możliwości posłuchacie poniżej:

Części z Was Sashy Grey chyba nie musimy przedstawiać. Była gwiazda filmów pornograficznych po zakończeniu występów w materiałach dla dorosłych zajęła się modelingiem, napisała kilka książek z cyklu "Klub Julietty", pracowała jako aktorka w "Dziewczynie zawodowej", czy serialu "Ekipa", a także występowała jako DJ-ka i członkini zespołu aTelecine.

Od jakiegoś czasu jest też streamerką na Twitchu, gdzie ma ponad milion obserwujących. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat brała też udział w wielu kampaniach społecznych, m.in. zachęcając do sterylizacji zwierzaków domowych, czy promując czytanie wśród dzieci i młodzieży.

Teraz do tego pokaźnego CV będzie mogła dopisać współpracę z CD Projekt RED przy Cyberpunku 2077: Phantom Liberty. Dodatek ma zadebiutować w 2023 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.