Była w śpiączce przez 32 lata i się nie zestarzała. Tajemnicza historia "śpiącej królewny" ze Szwecji

Karolina Olsson wróciła ze szkoły z urazem głowy. Zapadła w śpiączkę. Obudziła się 32 lata później - nadal była piękna i młoda. Do dziś uważana jest za cud medyczny.

Mała szwedzka wioska, młoda dziewczyna nagle zapada w sen, który trwa 32 lata. Tak zaczyna się historia Karoliny Olsson, która to po dziś dzień uważana jest za medyczny fenomen.

Śpiąca królewna ze Szwecji

18 lutego 1876 roku, w wieku 14 lat, Karolina wróciła ze szkoły mocno obolała. Nie wyjaśniła rodzicom, co się stało, ale widać było, że przytrafiło się jej coś bardzo złego. Prawdopodobnie uderzyła się, lub została uderzona w głowę. Cztery dni później dziewczyna zaczęła się skarżyć się na ból zęba. Zaczęła ją również boleć głowa. Rodzice stwierdzili, że to sprawka czarownic i kazali córce położyć się spać. Karolina obudziła się ponad trzy dekady później. Nadal była piękna i młoda, jakby czas stanął dla niej w miejscu.

Ojciec Karoliny był rybakiem i nie było go stać na lekarza. Olssonowie polegali wyłącznie na radach przyjaciół i położnej miejskiej. Matka Karoliny na siłę karmiła ją mlekiem i wodą z cukrem. Stan dziewczynki nie ulegał zmianie.

Dopiero po jakimś czasie śpiącą zbadał lekarz, który również nie był w stanie jej obudzić. Po niemal roku nieudanych prób zwrócił się do redaktora skandynawskiego czasopisma medycznego, prosząc o pomoc innych specjalistów w znalezieniu lekarstwa dla córki Olssonów. Karolinę zaczęli odwiedzać lekarze.

Spała przez 32 lata

Jednym z lekarzy, który odwiedził Olsson, był Johan Emil Almbladh, który uważał, że jej stan snu jest wynikiem histerii. W 1892 roku dziewczyna trafiła do szpitala i została poddana elektrowstrząsom. Pacjentkę również szczegółowo przepadano. Okazało się, że była w doskonałej kondycji a jej mięśnie pomimo 16 lat snu były w idealnym stanie. Jak twierdziła rodzina chorej, poza dwoma szklankami mleka dziennie, chora nie otrzymywała żadnego pokarmu.

Szpital stwierdził, że właściwą diagnozą była "dementia paralytica". Jednak niewiele wskazuje na to, że faktycznie cierpiała na tę chorobę. Kobieta nie trafiła ponownie do szpitala, aż do czasu gdy obudziła się ze snu.

Olsson wróciła do domu. Nadal była odwiedzana przez lekarzy, którzy zauważyli, że jej włosy, paznokcie i paznokcie u nóg wydają się nie rosnąć. Jak twierdziła rodzina, Olsson czasami siadała i "mamrotała modlitwy, których nauczyła się na pamięć w dzieciństwie". Nie było z nią jednak żadnego kontaktu.

W 1905 po śmierci jej matki ojciec wynajął dla córki opiekunkę. Kobieta od razu zauważyła, że włosy Karoliny były zawsze czyste, a paznokcie i dłonie zadbane. Twierdziła również, że ilekroć przyniosła ze sobą cukierki, te znikały, gdy tylko wychodziła na chwilę na zewnątrz.

Przebudzenie po 32 latach

Karolina Olsson obudziła się 3 kwietnia 1908 roku, 32 lata i 42 dni po zaśnięciu. Opiekunka znalazła ją płaczącą i skaczącą po podłodze. Karolina nie poznała swoich braci. Była bardzo szczupła i blada oraz wykazywała wrażliwość na światło w ciągu pierwszych kilku dni po przebudzeniu. Była słaba i miała trudności z mówieniem. Jak się później okazało, wciąż umiała czytać i pisać. Z czasem przypomniała sobie wszystko, czego się nauczyła, zanim zasnęła.

Do Oknö zaczęli się zjeżdżać dziennikarze z całej Europy i Stanów Zjednoczonych chcąc zobaczyć niezwykłą kobietę. Olsson poddano testom psychiatrycznym w Sztokholmie, na podstawie których stwierdzono, że chora zachowała wszystkie umiejętności i wspomnienia sprzed wypadku. Stan zdrowia, wygląd i zachowanie wskazywał jednak, że 46-latka została opisana jako nie starsza niż 25 lat.

Karolina Olsson zmarła w 1950 roku w wieku 88 lat z powodu krwotoku śródczaszkowego.

Nie jedyny taki przypadek

Współcześnie opisywana jest również historia 15-letniej Brytyjki, która zasnęła w kwietniu 2012, a kiedy się obudziła, był czerwiec. Stacey Comerford ma zdiagnozowany zespół Kleinego-Levina, zwany syndromem "śpiącej królewny". Według National Institutes of Health osoby z tą chorobą mają epizody, w których śpią nawet przez 20 godzin dziennie przez określony czas. Podobnie jest z Beth Goodier. Dziewczynka śpi niemal bez przerwy od 2011 roku. Zasneła gdy miała 17 lat. Kobieta wybudza się co 22 godziny, ale nie jest w pełni świadoma co się z nią dzieje. Około tysiąca osób na świecie cierpi na tę tajemniczą chorobę.

