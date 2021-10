Były profesor Harvardu twierdzi, że wszechświat został stworzony przez obcych jako "eksperyment"

Były profesor Harvardu uważa, że nasz wszechświat to eksperyment obcych

Były profesor z uniwersytetu Harvard Avi Loeb stwierdził niedawno, że nasz wszechświat mógł być stworzony w ramach eksperymentu przeprowadzanego przez obce nam istoty. Naukowiec był szefem Wydziału Astronomii w legendarnej szkole w latach 2011-2020, a niedawno udostępnił w "Scientific American" swoją teorię, która sugeruje, że jesteśmy jedynie dziełem zaawansowanej cywilizacji.

Jak czytamy:

Mało eksplorowaną wersją wydarzeń jest teoria, że nasz wszechświat powstał w laboratorium i stworzyła go zaawansowana cywilizacja. Skoro nasz wszechświat ma płaską geometrię i równowagę energii, to zaawansowane cywilizacje mogą stworzyć dziecięcy wszechświat przez zjawisko tunelowe.

Loeb jednocześnie łączy "religijne" podejście w posiadaniu jednego twórcy z "naukowym" Wielkim Wybuchem. Według niego, takie istoty musiałyby opracować teorię łączącą mechanikę kwantową z grawitacją:

Bardziej zaawansowana cywilizacja mogła posiąść wiedzę na ten temat i nauczyć się robienia młodych wszechświatów. Jeśli tak się stało, to nie tylko wytłumaczyłoby to okoliczności powstania naszego świata, ale też sugerowało, że istnieją inne światy jak nasz - takie, które są bardziej zaawansowane technologicznie. To złożony system biologiczny, który zapewnia sobie przetrwanie na wiele generacji do przodu.

Naukowiec potem stwierdził, że ludzkość powinna być określona "klasą C" na kosmicznej skali, tudzież "klasą D", jeśli dopuścimy do zniszczenia naszego środowiska przez zmianę klimatu. Dodał, że istnieje zapewne "klasa A" - to ta, która potrafi stworzyć "nowy wszechświat w ramach własnego wszechświata". Loeb sugeruje, że gdzieś wśród gwiazd może istnieć taka klasa stworzeń:

Prawdopodobieństwo tego, że nasza cywilizacja nie jest specjalnie mądra, nie powinno nas dziwić. Często mówię moim studentom, że połowa z nich jest poniżej mediany inteligencji w swojej klasie i oni się denerwują. Uparta rzeczywistość może nam mówić, że statystycznie jesteśmy gdzieś w środku wśród inteligentnych form życia w kosmosie - nawet jeśli weźmiemy pod uwagę nasze odkrycia pokroju zderzacza hadronów i bozonu Higgsa.

Loeb pod koniec swojego artykułu zachęcił nas do tego, byśmy byli bardziej skromni w naszej kosmicznej egzystencji i nie bali się poszukiwania istot inteligentniejszych od nas. Inaczej możemy podzielić los dinozaurów, które dominowały na naszej planecie, dopóki nie zniszczyła ich katastrofa naturalna. Cały, bardzo interesujący i niezbyt obszerny artykuł profesora Loeba znajdziecie na stronie Scientific American.