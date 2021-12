Marian Turski to historyk, dziennikarz i działacz społeczny, były więzień obozu Auschwitz-Birkenau i KL Buchenwald.

Ocalały od zagłady mężczyzna zabrał w czwartek głos w sprawie wykorzystywania jego słów "Auschwitz nie spadło nam z nieba" w kontekście sporów dotyczących szczepień i ograniczeń pandemicznych.

W pojęciu "Auschwitz nie spadło z nieba" próbowałem wykazać i przekonać, że proces dyskryminacji prowadził krok po kroku do pozbawienia pewnej grupy praw, (…) aż doprowadził do zagłady. (…) Zgadzamy się powszechnie, że człowiek palący nie powinien być wpuszczony do autobusu. Czy jest to dyskryminacja? Nie. Jeżeli jest palący, to szkodzi sobie, ale i każdemu, kto jest w autobusie. A więc uważamy, że słusznie powinniśmy go pozbawić prawa do palenia. Niech sobie pali, gdzie chce, ale żeby nie szkodził innym.