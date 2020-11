Grupa CCC znalazła nowy sposób na pozyskanie klientów w ciężkich czasach pandemii koronawirusa. Firma postanowiła znacząco przyspieszyć czas dostarczania zamówień złożonych w sklepie internetowym. Od listopada 2020 (na razie tylko w Warszawie) będzie można zamówić buty i akcesoria z dostawą w 60 minut.

CCC dostarczy buty w 60 minut

Nowe obostrzenia od 7 listopada 2020 zamykają m.in. galerie handlowe, jednak jak informują Wirtualne Media, władze CCC nie są przerażone widmem zbliżającego się lockdownu. Firma od lat prowadzi sklep internetowy, w ramach którego testuje właśnie nową usługę - zamówienia z dostawą "tego samego dnia". Jak zapowiada Konrad Jezierski, dyrektor ds. rozwoju omnichannel w CCC, celem ich e-commerce'u jest teraz dostarczanie zakupów w niecałą godzinę:

" Obuwie ma być dostarczane w ciągu w 60 minut lub nawet krócej od złożenia zamówienia. To innowacja na skalę rynku, nikt nie realizuje dziś zamówień w tak krótkim czasie pod same drzwi. Wyszliśmy z założenia, że skoro pizza może być przywożona do domu w kilkadziesiąt minut, to buty również. "

Nowa opcja ma być początkowo testowana w Warszawie. Po wybraniu jej podczas zakupów w sklepie internetowym, zamówienie będzie przekazywane do jednego ze sklepów stacjonarnych, zamiast do magazynu. Następnie, gdy przesyłka zostanie skompletowana przez sklep, kurier będzie mógł ją odebrać i od razu dostarczyć do klienta. Jeśli ten system sprawdzi się w stolicy, CCC wprowadzi go we wszystkich większych miastach, a następnie skupi się na dalszym zmniejszaniu czasu dostawy. Zapewnia o tym Karol Półtorak, wiceprezes CCC:

" Będziemy dążyć do zwiększania sprawność tej usługi tak, aby w przyszłym roku dostarczać dużą część z tych przesyłek w ciągu 30-45 minut. Chcemy dać odczuć klientom, że mamy i doskonały produkt w świetniej cenie, jak i doskonałą, wiodąca na rynku obsługę. CCC jest #CzynneCalyCzas pomimo lockdownu. "

CCC o pionierskim projekcie: "lidera po pierwsze się pamięta, po drugie poleca"

Nowa usługa CCC powstała przede wszystkim z myślą o młodych konsumentach. Firma liczy, że dzięki niej stanie się prawdziwym pionierem na rynku. Jak objaśnia Konrad Jezierski:

" Naszym celem jest po pierwsze atrakcyjność i łatwość zakupów online, szczególnie w dobie pandemii, ale po drugie przełamanie bariery standardowego czasu dostawy, który dla wielu klientów wciąż jest zbyt długi. 60 minut jest właśnie takim wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom, zaadresowaniem potrzeb szczególnie młodszych klientów funkcjonujących na zasadzie tu i teraz. Tak żyją, tak chcą robić zakupy i tak chcą mieć dostępne produkty – od ręki. Naszym zadaniem jest dostosowanie się do rynku. Robimy to jako pierwsi, bo wiemy, że lidera po pierwsze się pamięta, po drugie poleca. "

Grupa CCC jednocześnie zapewnia, że czuje się bezpiecznie pod względem płynności finansowej, nawet w obliczu lockdownu. Firma bardzo silnie czuje się w obszarze e-commerce, który - jak zaznacza w oświadczeniu - przynosi niemal 50 procent obrotów. Po zamknięciu galerii handlowych 7 listopada wszelkie działania marketingowe skupią się na działalności sklepu internetowego, a pracownicy zostaną przeszkoleni do obsługi zamówień online.