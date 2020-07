CD-Action uratowane. Możesz stać się współwłaścicielem kultowego tytułu

CD-Action zdobył popularność dość niezwykłym jak na swoje czasy pomysłem: do każdego numeru dodawane były pełne wersje gier, nierzadko sporych hitów. Dzięki temu rzesze graczy w Polsce może pochwalić się prawdziwym stosem oryginalnych tytułów, których przez lata działania uzbierały się setki.

Podobna taktyka przyciągania użytkowników prowadzona jest z powodzeniem przez Epic Games Store, który dzięki rozdawanym co tydzień prezentów zdołał nieźle namieszać w rozkładzie sił na synku cyfrowych kopii gier.

Wszystko co dobre musi się jednak skończyć, a tak przynajmniej wynikało z informacji o wręczeniu wypowiedzeń osobom tworzącym czasopismo. Po tygodniach niepewności fanom CD-Action została przedstawiona dobra nowina: pismo będzie ukazywać się dalej, jako że zyskało nowego właściciela.

Fantasy Expo to organizacja bardzo dobrze znana miłośnikom esportu, zarówno z transmisji z dużych turniejów, jak i organizowania własnych rozrywek.

"

Co dalej? Przede wszystkim nie musicie obawiać się o papierowy magazyn – będzie ukazywać się zgodnie z harmonogramem, a za tworzenie go odpowiedzialna będzie dobrze wam znana ekipa. Każdemu jednak, kto wie, czym na co dzień zajmuje się Fantasyexpo, do głowy przychodzi jeszcze jedna oczywista korzyść z takiej współpracy. "