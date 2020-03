CD Projekt RED przekazał WOŚP 4 mln zł na walkę z koronawirusem

CD Projekt RED nie pozostał obojętny wobec sytuacji, jaka panuje w kraju i na świecie. Programiści tworzący Cyberpunka 2077 pracują z domu, żeby nie dawać koronawirusowi szans na przenoszenie się między ludźmi.

Twórcy Wiedźmina postanowili włączyć się do walki z epidemią zwracając się o pomoc do profesjonalistów, którzy na koronawirusie znają się jak Geralt na potworach. Wsparcie finansowe w wysokości 4 mln zł trafiło do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zadecyduje, na co wydać te środki.

Na wysoką kwotę przekazaną przez CD Projekt RED składają się 2 mln zł ufundowane przez samą spółkę oraz kolejne 2 mln zł dorzuconą przez głównych akcjonariuszy oraz zarząd studia.

" Dziś przekazaliśmy 4 miliony złotych na walkę z koronawirusem — połowę tej kwoty jako CD PROJEKT S.A., a drugą połowę prywatnie. Część prywatna została sfinansowana przez głównych akcjonariuszy oraz zarząd CD PROJEKT. "

CDPR o podjęciu współpracy z WOŚP poinformował w poście na Facebooku.

Można w nim wyczytać, że studio zdaje sobie sprawę, że nie ma wiedzy niezbędnej do wybrania do zakupienia najbardziej niezbędnego sprzętu. Dlatego też, zamiast samemu wybierać między maskami, kombinezonami i innymi produktami, zdecydowano o przekazaniu środków Orkiestrze Jurka Owsiaka.

CD Projekt RED zaapelował też przy okazji do graczy, aby nie wychodzili z domu. Jednym z powodów może być wiosenna wyprzedaż na GOG, w której Wiedźmina 3 można kupić w rekordowo niskiej cenie. Na dodatkowe zniżki mogą liczyć osoby, które posiadają przynajmniej dwie inne gry z wiedźmińskiego uniwersum.

