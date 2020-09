CD Projekt Red zaczyna sezon nadgodzin przy Cyberpunku 2077?

Premiera Cyberpunka 2077 zbliża się wielkimi krokami, więc przyszedł czas na podkręcenie tempa prac - a przynajmniej tak twierdzi portal Bloomberg, który podobno wszedł w posiadanie maila, który został wysłany pracownikom CD Projekt Red. W nim czytamy, jakoby twórcy mieli się szykować na 6 dni pracy w tygodniu. Jedno ze źródeł portalu twierdzi również, że tzw. crunch był punktem dyskusyjnym w firmie od kilku miesięcy.

Cyberpunk 2077 - twórców czekają nadgodziny?

Wszystko dlatego, że twórcy zapowiadali jeszcze niedawno, że "crunch" nie będzie potrzebny, a gra zostanie ukończona w normalnym trybie pracy. Jeżeli wierzyć treści maila, którego podobno przeczytali dziennikarze Bloomberg, w mailu na temat tego dysonansu wypowiedział się szef studia, Adam Badowski. Ten wyjaśnił, że tak blisko premiery nie ma po prostu innego wyjścia:

" Biorę na siebie winę i krytykę za tą decyzję. Wiem, że to jest kompletna odwrotność tego, co dotychczas mówiliśmy na temat crunchu. To jest też dokładnie odwrotnie do mojej osobistej opinii, że crunch nigdy nie powinien być odpowiedzią. Niestety wykorzystaliśmy już chyba każdy inny sposób na wyjście z tej sytuacji. "

Niestety "crunch" jest jednym z najgorszych elementów pracy w branży gier wideo. Wielu twórców wykorzystuje ten system, by zwiększyć czas pracy swoich podwładnych, jednocześnie nie zwiększając ich zarobków.

W Polsce sporo na ten temat do powiedzenia ma jednak prawo pracy, które zakazuje takiego "bezczelnego" podejścia do pracowników. Teoretycznie przy umowie o prace obowiązują zwiększone stawki za nadgodziny. Na razie CDPR nie odniosło się do tych doniesień - sami również nie wiemy, czy są one prawdziwe. Bazujemy jedynie na artykule Bloomberg.

Cyberpunk 2077 ma się pojawić w sprzedaży 19 listopada na konsolach Playstation 4 i 5, Xboksie One i Series X/S oraz pecetach. W przyszłości dostępny będzie również na Google Stadia.