CIA ujawnia szokujące dane. Polska na 7. miejscu krajów odwiedzanych przez UFO

Zjawiska paranormalne stale wzbudzają ogromne zainteresowanie, a przypadki pojawiania się UFO są badane i szeroko dyskutowane. Okazuje się bowiem, że według różnych źródeł nawet 5 procent obserwacji UFO nie da się wyjaśnić w racjonalny sposób.

UFO nad Polską

Opowieści o spotkaniach z obcymi, najczęściej pochodzą z Ameryki. Tam też odnotowuje się najwięcej przypadków pozostawiania przez kosmitów domniemanych śladów: znaków, latających spodków czy "ciał" nie pochodzących z naszej planety. Jednak Polacy nie gęsi i swoje obserwacje UFO również mają. W naszym kraju również zaobserwowano zjawiska, które kojarzone są z tym fenomenem. Do najsłynniejszych należało spotkanie, które miało miejsce w 1978 roku w Emilcinie. Na pamiątkę tego zdarzenia, z inicjatywy członków Fundacji Nautilus, postawiono tam pomnik informujący o wylądowaniu UFO.

Wcześniejsze przypadki miały miejsce w roku w 1947 w Czaplinku i 1959 roku w Gdyni. 21 stycznia 1959 roku, tajemniczy obiekt w kształcie spodka runął wprost do Bałtyku w gdyńskim porcie. Stało się to na oczach wielu świadków, którzy rozpoczęli właśnie pracę na rannej zmianie. Polska słynie również z tajemniczych kręgów z zbożu, które od kilkudziesięciu lat obserwuje się we wsi Wylatowo.

Wieś leżąca w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, nad rynnowym Jeziorem Szydłowskim i niewielką strugą Panną Południową nazywana jest polskim Roswell. A od 2000 roku stało się prawdziwą Mekką dla ludzi zainteresowanych zjawiskami paranormalnymi, ufologów i badaczy zjawisk niewyjaśnionych.

Najnowsze przypadki manifestacji UFO w Polsce

Najnowsze przypadki obserwacji UFO miały miejsce między innymi w Radzionkowie, Władysławowie i Środzie Wielkopolskiej. W Kutnie i Legionowie mieszkańcy twierdzili, że nagrali kosmitów. Niedawno w Oświęcimiu domowy monitoring uchwycił tajemnicze zjawisko, a niezidentyfikowany obiekt widziano i nagrano w województwie śląskim.

Ranking pojawiania się UFO: Polska na 7. miejscu

Niedawno agencja CIA opublikowała kilka tysięcy dokumentów dotyczących spotkań z UFO. Wszystkie dane możemy znaleźć w serwisie The Black Vault. Na ich podstawie redakcja "Psychic World" opracowała listę najczęstszych i najdłuższych wizyt UFO w krajach Europy.

UFO najczęściej w Europie było widziane w Irlandii (105 przypadków), Francji (71 przypadków) oraz Hiszpanii (70 przypadków). W Polsce widziano je tylko 26 razy.

Jeśli chodzi o średnią długość trwania wizyt UFO, Polska zajmuje 7 miejsce na 48 krajów ujętych w zestawianiu.

Pierwsza 10. prezentuje się w tym przypadku następująco:

Monako (45 minut) Liechtenstein (39 minut) Łotwa (24 minuty) Ukraina (22 minuty) Grecja (21 minut) Włochy (21 minut) Polska (21 minut) Bułgaria (21 minut) Kazachstan (20 minut) Norwegia (20 minut)

Czym jest UFO?

Termin "UFO" został po raz pierwszy użyty w 1953 roku przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. To określenie wykorzystywano do nazywania wszelkich obiektów latających, których nie dało się rozpoznać (lub zjawisk, które mogły jak obiekty latające wyglądać).

Źródło: The Black Vault, PsychicWorld.com, radiozet.pl

