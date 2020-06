CKE złożyła zawiadomienie na policję w sprawie wycieku matur. Wykop pokazał, kto wrzucił zdjęcia tematów do sieci

Matury 2020 rozpoczęły się z miesięcznym opóźnienie w stosunku do pierwotnych planów; z powodu epidemii COVID-19 zrezygnowano z przeprowadzania egzaminów ustnych. Uczniowie podchodzący do matury było ponadto dzieleni na mniejsze grupy, tak by można było zapewnić odpowiedni odstęp pomiędzy poszczególnymi piszącymi.

Wszystko wskazuje na to, że część abiturientów będzie musiała podchodzić do egzaminu raz jeszcze w związku z wyciekiem tematów do sieci. Do tej pory wiadomo było, że na dwie godziny przed maturą w sieci zaczęto wyszukiwać tematu przygotowanego przez CKE wypracowania, a śledcze ramię wykopu dotarło do dowodów pokazujących dzielenie się przez uczniów dokładnymi zdjęciami arkuszy w okolicach godziny 7:30, a więc na 1,5 godziny przed rozpoczęciem egzaminu na zamkniętej grupie na Facebooku.

„Wykopkom” udało się ustalić personalia uczennic, które dzieliły się zdjęciami arkuszy, a także ustalić do jakiej szkół najprawdopodobniej uczęszczają.

CKE zgłosiła możliwość popełniania przestępstwa w związku z wyciekiem tematów. Matura do powtórzenia?

Uczennice wykasowały już konta w mediach społecznościowych, w internecie jednak tak naprawdę nic nie ginie i bez większych problemów można znaleźć zrzuty ekranu z fragmentami konwersacji na grupie „Matura 2020”. Jeden z tropów zawiódł do liceum ogólnokształcącego w Białymstoku.

CKE zapowiedziała, że sprawę potencjalnego wycieku będzie traktować nadzwyczaj poważnie. Oto oświadczeni nadesłane jeszcze w poniedziałek, 8 czerwca 2020, do radiozet.pl.

" W związku z informacjami dotyczącymi możliwych wywołań w Google fraz związanych z tematem tegorocznego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym z terenu województwa podlaskiego przed godz. 9:00, CKE informuje, że dziś na policji zostanie złożone w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dalsze kroki będą uzależnione od ustaleń śledczych "

Osobom, które miały dostęp do arkuszy jeszcze przed rozpoczęciem matury grozi powtarzanie egzaminu dojrzałości. Sprawcy wycieku grozi odpowiedzialność karna.

