Call of Duty: Warzone - gracze odnaleźli dom Leatherface'a!

Gracze odnaleźli miejsce w nocnej wersji mapy Warzone, które okazuje się być domem Leatherface'a z "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną". Wraz z nim pojawiają się też duchy i inne okropieństwa. Z relacji użytkowników wynika również, że jeżeli będzie się przebywało w lokacji zbyt długo, to można usłyszeć odpalanie piły mechanicznej.

W Call of Duty pojawił się dom Leatherface'a

Jeżeli nie udało się wam go odnaleźć samodzielnie, to z pomocą biegną YouTuberzy, którzy podzielili się niedawno mroczną lokacją. Jednym z nich jest The Legendary Borac. Według niego, do domu najprościej jest się dostać lokalizując Krovnik Farmland. Dom rozpoznacie po tajemniczej postaci stojącej w jednym z okien. Poniżej instrukcja wideo:

W środku powitają was piękne "pyszności". Na stole w jadalni znajdziecie ludzkie resztki, które rozsiane są zresztą po różnych pokojach. Nie są specjalnie paskudne, zwłaszcza jeśli porównamy je do przemocy w "Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną". Nie mniej, dodajmy do tego odgłosy piły mechanicznej, skrzypiącą podłogę oraz krew na podłodze i nagle robi się klimat dotąd raczej niespotykany w "Call of Duty" - nawet w trybie zombie.

Natomiast wchodząc na górę, gracze mogą się spotkać twarzą w twarz z Leatherface'em - czy przynajmniej jego wersją-widmo.

Wszystkie te wydarzenia są zapewnione przez event "Haunting of Verdansk", w którego opisie czytamy:

" Niezależnie od operacji, odwiedzenie Vardanska nocą może was wystraszyć. Niektórzy mówią o tym, że często w telewizji pojawia się zaklęta laleczka brzuchomówcy, a w okolicach Krovnik Farmland można usłyszeć ducha zabójcy dzierżącego piłę mechaniczną. Inni zaś twierdzą, że nieużywane tory niedaleko Train Station wciąż są używane przez pociąg-widmo, którego pasażerami są dusze osób straconych w Gułagu... "

Event Haunting of Verdansk będzie dostępny w Call of Duty: Modern Warfare i Call of Duty: Warzone aż do 3 listopada 2020 roku.