Cannes 2020 jednak nie odbędzie się w czerwcu. Kiedy zostaną wręczone Złote Palmy?

Epidemia koronawirusa sprawiła, że wiele regularnie odbywających się wydarzeń musiało zostać przesuniętych. Wśród nich jest Festiwal Filmowy w Cannes. W maju 2020 roku miała się odbyć 73. edycja wręczenia prestiżowych Złotych Palm. Termin został przesunięty o miesiąc, ale obecna sytuacja, nie pozwala organizatorom na otwarcie festiwalu. Ci jednak się nie poddają i mają nadzieję, że Złote Palmy trafią do laureatów Cannes 2020 jeszcze w tym roku.

Cannes 2020 - kiedy odbędzie się festiwal filmowy?

Jak podaje Deadline, organizatorzy festiwalu filmowego ponownie zostali zmuszenie do zmiany terminu otwarcia 73. edycji imprezy.

W oficjalnym oświadczeniu poinformowano o tymczasowym odwołaniu Festiwalu Filmowego w Cannes.

" Podążając za wytycznymi przekazanymi przez prezydenta Francji w orędziu z poniedziałku 13 kwietnia, dowiedzieliśmy się, że przełożenie 73. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes początkowo przeniesionego na koniec czerwca i początek lipca, nie jest obecnie możliwe do zrealizowania. Trudno zakładać, że Festiwal w Cannes odbędzie się w tym roku w swojej dotychczasowej formie. Mimo tego od wczorajszego wieczora zaczęliśmy rozmowy z przedstawicielami branży filmowej w kraju i zagranicą. Zgodzili się, że Festiwal w Cannes jest podstawowym trzonem przemysłu filmowego i musi brać pod uwagę wszystkie możliwości pozwalające na zorganizowanie w tym roku festiwalu w ten, czy inny sposób. Kiedy kryzys zdrowotny, którego rozwiązanie nadal jest dla nas największym priorytetem, ustanie, będziemy musieli powtórzyć i ponownie udowodnić znaczenie kina oraz rolę, jaką jego praca, artyści, pracownicy i odbiorcy odgrywają w naszym życiu. Z tego powodu postanowiliśmy podjąć współpracę pomiędzy Festiwalem w Cannes, Marché du Film i ich równoległymi sekcjami (Semaine de la Critique, Quinzaine des Réalisateurs, ACID). Jesteśmy do tego zobowiązani i chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy są po naszej stronie - urzędnikom publicznym (ratuszowi w Cannes, Ministerstwu Kultury, CNC), członkom przemysłu, a także naszym partnerom. Wszyscy wiedzą, że wciąż istnieje wiele niepewności związanych z międzynarodową sytuacją zdrowotną. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie szybko przekazać informacje na temat formy, jaką przybierze Cannes 2020. "

Tradycyjna forma festiwalu w Cannes jest obecnie niemożliwa do zrealizowania. 13 kwietnia 2020 roku prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że na terenie Francji nie mogą odbyć się żadne imprezy masowe przynajmniej do połowy lipca. Izolacja obywateli państwa została przedłużona do 11 maja. Do tego czasu wszelkie miejsca gromadzące ludzi, takie jak kina, restauracje, bary i sklepy niesprzedające żywności muszą pozostać zamknięte. Wszystko z powodu wzrastającego współczynnika zachorowań na COVID-19.

Wygląda na to, że koronawirus znacząco wpłynie na branżę filmową, powodując nie tylko straty finansowe wynikające z braku premier i wstrzymania planów zdjęciowych, ale również przez paraliż najważniejszych wydarzeń branży filmowej. Wciąż nie wiadomo, jaką formę przyjmie tegoroczny festiwal w Cannes. Organizatorzy zrobią jednak wszystko, by nie musiał być przenoszony na kolejny rok.

