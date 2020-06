Carlos Ruiz Zafón, hiszpański pisarz, autor uznanych powieści, na czele z hitem „Cień wiatru” i „Gra Anioła" zmarł dziś rano w szpitalu w Los Angeles, dowiadujemy się z oficjalnego profilu autora na Facebooku. Informację potwierdzają także „El Pais” i inne zagraniczne media.

"Każda książka, każde ujęcie, które widzisz, ma duszę. Dusza tego, kto to napisał i dusza tych, którzy to przeczytali i żyli i marzyli o nim" – głosi oficjalna informacja, która pojawiła się w social mediach autora. To cytaz z powieści "Cień wiatru", który idealnie oddaje uczucia wielu zasmuconych czytelników. "