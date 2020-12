Carol Sutton była aktorką filmową, teatralną i telewizyjną, która występowała na scenie i ekranie przez ponad pół wieku. Wystąpiła m.in. w nagrodzonych Oscarami filmach "Ray", "Służące" i "Czekając na wyrok", w serialach "True Detective" i "Kraina Lovecrafta" oraz w licznych sztukach teatralnych. O jej śmierci poinformowała LaToya Cantrell, burmistrz Nowego Orleanu, nazywając Carol Sutton "królową teatru w Nowym Orleanie". Aktorka miała 76 lat.

Carol Sutton nie żyje. Zmarła na COVID-19

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, aktorka zaraziła się koronawirusem, a następnie z powikłaniami po COVID-19. To właśnie one przyczyniły się do śmierci Carol Sutton. O zgonie aktorki poinformowała burmistrz LaToya Cantrell w piątek 11 grudnia 2020, żegnając gwiazdę kina, telewizji i teatru na Twitterze.

Publicznie pożegnała ją także Ava DuVernay, reżyserka serialu "Queen Sugar", w którym wystąpiła Sutton.

Kariera aktorska Carol Sutton

Carol Sutton debiutowała na deskach teatru z końcem lat 60. XX wieku. Jej kariera telewizyjna obejmowała występy w tak słynnych produkcjach, jak "Detektyw", "Kraina Lovecrafta" czy "Korzenie". Kinomani z pewnością kojarzą ją jednak z rolami w głośnych, kinowych produkcjach. Carol Sutton grała m.in. w nagrodzonych Oscarami filmach "Ray", "Służące", "Czekając na wyrok", "Stalowe magnolie", a także w "Raporcie pelikana", "Ewolucji planety małp" i "Królowych życia". Ostatnim filmem, w jakim wystąpiła, była komedia Netfliksa "Kto się śmieje ostatni".