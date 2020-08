Carole Baskin wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Fani "Króla tygrysów" oburzeni

Joe Exotic i jego zaciekły konflikt z Carole Baskin to ostatnio dość popularny temat. Przysłużył się do tego rzecz jasna serial dokumentalny Netfliksa "Król tygrysów" (ang. "Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness"), po premierze którego sława Exotica sięgnęła stratosfery. Wzrostem zainteresowania może się również pochwalić Carole.

Carole Baskin wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

29. edycja amerykańskiego "Tańca z Gwiazdami" wystartuje już 14 września 2020 roku, jednak do dziś nie ogłoszono pełnej listy uczestników. Ta jednak wzbudziła już niemałe zamieszanie w sieci. Portal E! News podał bowiem do wiadomości, że Carole Baskin prowadzi obecnie negocjacje w sprawie występu w nadchodzącej edycji TzG.

Choć samo źródło podkreśla, że nic nie zostało jeszcze przesądzone, a rozmowy nie oznaczają, że Baskin faktycznie się w programie pojawi, w sieci zawrzało. Fani Króla Tygrysów zalali media społecznościowe falą wpisów, w których dają wyraz swojemu oburzeniu. Czy słusznie? To już niech każdy oceni sam.