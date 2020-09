2020 w jednym zdaniu: Carole Baskin z "Króla tygrysów" wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

Carole Baskin to aktywistka na rzecz praw zwierząt (i jesteśmy prawie pewni, że morderczyni swojego męża), która postanowiła pójść na wojnę z samozwańczym królem tygrysów, Joe Exotikiem. Perypetie tego duetu przykuły przed telewizory i inne urządzenia miliony widzów na całym świecie, a sami bohaterowie serialu dokumentalnego Netfliksa z dnia na dzień stali się rozpoznawalnymi postaciami.

Ktoś mógłby powiedzieć nawet, że są ikonami i celebrytami.

Carole Baskin wystąpi w Tańcu z gwiazdami

Takiego zdania niewątpliwie są producenci 29. sezonu amerykańskiego "Tańca z gwiazdami". Ci stwierdzili bowiem w oficjalnym oświadczeniu telewizji ABC, że w nowej edycji jedną z roztańczonych gwiazd będzie właśnie Carole Baskin z "Króla tygrysów". Tak, przeczytaliście to dobrze - Carole Baskin wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Niestety nie polskim, a szkoda. Jesteśmy bardzo ciekawi, co na temat jej kocich ruchów sądziłaby Beata Tyszkiewicz.

Oprócz tego w obsadzie nadchodzącego sezonu raczej nie ma zbyt dużo zaskoczeń - kilku byłych koszykarzy i futbolistów, przebrzmiali aktorzy, a także niegdyś popularni wokaliści w postaci Nelly'ego oraz AJ McLeana z Backstreet Boys. I tak wszyscy wiemy, że każdy będzie oglądał "Dancing with the Stars" tylko ze względu na Baskin. Może nareszcie się przyzna, co zrobiła ze swoim mężem.