Ruszył casting do serialu "Władca Pierścieni". Ogłoszenie budzi kontrowersje, szukają "śmiesznie wyglądających ludzi"

Nowozelandzka agencja zajmująca się łowieniem talentów szuka aktorów do serialu "Władca Pierścieni". Jak wiadomo w filmie pojawia się gobliny, orki, trole i inne zniekształcone stworzenia. Twórcy serialu najwyraźniej chcą oszczędzić na charakteryzacji, wskazuje na to dość osobliwe ogłoszenie, które zamieściła agencja.

Do serialu "Władca Pierścieni" szukają "śmiesznych ludzi"

Jak donosi The Guardian, w internecie pojawił się wpis, w którym firma ogłosiła, że szuka aktorów, a wymaganiem jest "funky look". Autorzy posta wyjaśnili, że chodzi o osoby, które uległy poparzeniom twarzy, mają długie i chude kończyny, duże oczy, blizny potrądzikowe, odstające uszy, bulwiasty nos, wyraźne kości policzkowe, a nawet brakuje im kończyn.

BGT Actors Models & Talent nie wspomniała o jaką rolę chodzi, jednak swoje ogłoszenie zilustrowała policyjnymi zdjęciami, na których pokazała przykłady aparycji, jakie są pożądane na castingu. Wpis zniknął z sieci, ponieważ budził duże kontrowersje.

"Funky look" można przetłumaczyć jako "dziwny", a nawet "śmieszny" wygląd. Osobom, które straciły kończyny w wypadkach lub do końca życia są okaleczone bliznami raczej nie jest do śmiechu. Agencja nie odniosła się do zarzutów, jednak zniknięcie ogłoszenia sugeruje, że jego twórcy zwyczajnie nie pomyśleli, że mogą nim kogoś obrazić.

Serial ze świata Tolkiena będzie dostępny na Amazon Prime. Jego data premiery jeszcze nie została ogłoszona.