Cena ropy spadła w USA poniżej zera. Kupujący dostawali pieniądze za jej odebranie

Zostań w domu, pracuj zdalnie, nie wychodź bez powodu. Izolacja społeczna zarządzona w celu spowolnienia epidemii COVID-19 zaczyna bardzo mocno odbijać się na gospodarce.

Wielu przedsiębiorców zostało zmuszonych do czasowego zamknięcia swoich biznesów, mniej osób jeździ do pracy i na zakupy, przez co zapotrzebowanie na benzynę i olej napędowy drastycznie spadło. Widać to także w Polsce, gdzie na niektórych stacjach paliwo można kupić poniżej 4 zł za litr.

Jak źle wygląda sytuacja producentów benzyny i oleju napędowego pokazała sesja kontraktów długoterminowych na ropę WTI (West Texas Intermediate) z dostawą wyznaczoną na maj 2020. Właściciele tak bardzo chcieli się ich pozbyć, że cena za baryłkę spadła grubo poniżej zera. Płacili, żeby odebrać od nich ropę.

Cena ropy naftowej spadła w USA poniżej zera. Magazyny są pełne, a nowe dostawy już w drodze

Kontrakty długoterminowe stały się dla ich właścicieli palącym problemem. Wielkość dostaw została ustalona na podstawie poziomu zapotrzebowania ze świata na pełnych obrotach, sprzed pojawienia się koronawirusa.

Znacznie mniejsze niż prognozowane zapotrzebowanie na paliwo sprawiło, że zaczęło ono zalegać w magazynach. Z szacunków ekspertów wynika, że w maju 2020 popyt na paliwa będzie w USA najmniejszy od lat, przez co ilość ropy naftowej do składowania powiększy się jeszcze bardziej.

20 kwietnia 2020 wygasały w USA kontrakty długoterminowe na odbiór ropy w maju 2020. Dla wielu ich właścicieli realizacja ich oznaczałaby duże koszta: nie tylko trzeba byłoby zapłacić za ropę, ale także znaleźć i opłacić magazyny, w których można by ją było składować. Wielu przedsiębiorców postanowiło więc sprzedać posiadane zobowiązania.

Ponieważ chętnych na ich odkupienie nie było, ceny a nowojorskiej giełdzie paliw NYMEX spadały przez cały dzień, aż w końcu pojawiły się oferty wycenione poniżej zera. Właściciele kontraktów byli skłonni zapłacić za ich oddanie, żeby tylko nie musieć się z nich wywiązywać.

Po poniedziałkowym zamieszaniu ceny za baryłkę amerykańskiej ropy WTI wróciły do dodatnich poziomów. Za jedną trzeba było zapłacić 1,5 dolara, co w porównaniu do cen sprzed roku, wynoszących niemal 70 dolarów, jest znaczącą różnicą.

Producenci ropy zmniejszyli produkcję, w dalszym ciągu wydobywają jednak więcej, niż wynosi obecne światowe zapotrzebowanie.

