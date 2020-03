Cenega nowym dystrybutorem Cyberpunka 2077. Co z zamówieniami złożonymi w CDP?

Cyberpunk 2077 dostępny jest w zamówieniach przedpremierowych. CD Projekt RED przygotował dwie wersje swojego tytułu: standardową oraz kolekcjonerską, w której oprócz gdy znajduje się między innymi figurka V.

Grę, której premiera ma się odbyć 17 września 2019 roku, sprzedawana jest odpowiednio za 199,99 zł w wersji na PC oraz 269,99 zł za grę na PlayStation 4 lub Xbox One. Edycja kolekcjonerska sprzedawana jest w takiej samej scenie: 749,99 zł.

Część z graczy, która zamówiła już swoje kopie Cyberpunka 2077, po informacjach o kłopotach finansowych przeżywanych przez CDP (który nie jest już częścią grupy CD Projekt) poczuła się zaniepokojona. CD Projekt RED zapewnił, że wszystkie gry zostaną dostarczone, a w międzyczasie pracował nad zmianą polskiego dystrybutora. Oficjalnie dowiedzieliśmy się, że została nią Cenega.

Cenega była już dystrybutorem Cyberpunka 2077 na Węgrzech, rozprowadza także gry CD Projekt RED w Czechach i na Słowacji.

Michał Nowakowski, Członek Zarządu CD Projekt, zachwala dotychczasową współpracę spółek i z ufnością patrzy w przyszłość.

W podobnych superlatywach o rozszerzeniu współpracy wypowiedział się Marek Chyrzyński, Prezes Zarządu Cenegi.

"

Cyberpunk 2077, to nie tylko wyjątkowo oczekiwany przez graczy z całego świata tytuł, ale też marka, która ma wyjątkowe znaczenie w naszym kraju. CD PROJEKT RED to zespół profesjonalistów i pasjonatów, których dotychczasowe dokonania są gwarancją, że ich najnowsza produkcja będzie doskonała. Rozszerzenie naszej współpracy na Polskę, to dla nas powód do dumy. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać nasze doświadczenie w dystrybucji przy tak ważnej premierze gry. "