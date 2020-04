Centrum Zdrowia Dziecka chce wdrożyć telemedycynę. Możesz pomóc kupując sobie maskę wilka

W czasie epidemii wychodząc z domu można poczuć się jak w filmie postapokaliptycznym. Na ulicach spotyka się mało osób, a obok tych którzy jak my wyszli przemyka się jak najszybciej, starając się utrzymać bezpieczny dystans.

Wprowadzone obostrzenia i restrykcje mają spowolnić epidemię COVID-19, sprawiają jednak przy okazji, że wolniej świadczona jest pomoc dzieciom, które potrzebują opieki zdrowotnej. Utrzymują reżim sanitarny wymagany przez ministerstwo zdrowia każdego dnia lekarze mogą przyjąć mniejszą niż zazwyczaj liczbę pacjentów.

Rozwiązaniem tego problemu może być wdrożenie telemedycyny, czyli porad lekarskich udzielanych zdalnie. Pieniądze na sfinansowanie wdrożenia takiego systemu zbiera Fundacja K.I.D.S., czyli Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali.

Pacjenci Centrum Zdrowia Dziecka z powodu chorób towarzyszących znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka powikłaniami i ostrym przebiegiem COVID-19. Jednocześnie muszą jednak pozostawać pod stałą kontrolą lekarzy.

Z pomocą ma przyjść System Zdalnej Opieki, dzięki którym młodzi pacjenci będą mogli zostać w domu, w lekarze odwiedzać dzieci wirtualnie.

O akcji bardzo ciepło wypowiedział się dr Marek Migdał, dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Telemedycyna jest bardzo istotnym elementem w walce z koronawirusem. To rozwiązanie, które z jednej strony minimalizuje ryzyko zakażenia pacjenta i lekarza, a z drugiej pozwala kontynuować leczenie, pomimo ograniczonego dostępu do szpitali. Dzięki K.I.D.S. jesteśmy w stanie objąć taką opieką nawet 200 dzieci. To niezwykle ważny projekt. Dzięki niemu będziemy mogli dalej walczyć o zdrowie naszych pacjentów. "

Zbiórka na zakup niezbędnych rozwiązań teleinformatycznych ruszyła na stronie PolakPotrafi.pl. Wesprzeć Centrum można także kupując specjalną wilczą maseczkę na twarz.

Telemedycyna to metaforyczna „maska”, która chroni szpital przed koronawirusem. Dlatego każdy, kto wesprze cel K.I.D.S., „dołącza do stada”. Klub innowatorów Dziecięcych Szpitali, chcąc podziękować wszystkim za pomoc i zachęcić jeszcze szersze grono ludzi do przyłączenia się do akcji zaprojektowało własne maski, które dla Fundacji uszyła firma MADSIS (@Mad_Sis). Pierwsze z nich trafiły do lekarzy Centrum Zdrowia Dziecka. Każdy może także zamówić maskę dla siebie w sklepie online MadMask.pl. Dochód z ich sprzedaży zasili zbiórkę na telemedycynę - aż 40 zł z każdej maski. "