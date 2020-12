Każde pokolenie ma swój serwis społecznościowy. TikTok bije rekordy popularności wśród nastolatków, którzy nagrywają krótkie filmiki ze swoimi popisami tanecznymi. Oczywiście na serwisie znajdziemy też inne wideo, np. tutoriale, nagrania z ciekawych miejsc na świecie czy porady specjalistów. Na serwisie co rusz pojawiają się kolejne challenge, które są powtarzane przez wielu TikTokerów. Dzięki jednemu z nich piosenka Fleetwood Mac "Dreams" wróciła na listę przebojów. Nie zawsze jednak wyzwania na chińskim serwisie dobrze się kończą...

Oto kolejny głupi challenge na TikToku. Kobiety biją mężczyzn, by zobaczyć ich reakcję

Tym razem użytkowniczki TikToka wpadły na pomysł, by sprawdzić reakcję swoich facetów, gdy ich niby przypadkiem uderzają. Do sytuacji dochodzi w samochodzie, gdy dziewczyna wyciąga np. torebkę z tylnego siedzenia i uderza nią w głowę swojego chłopaka. Większość mężczyzn w ogóle nie reaguje na tego typu wypadek, ale trzeba powiedzieć, że sam pomysł wyzwania jest naprawdę mało lotny...

Do challenge'u dołączyli również mężczyźni, którzy w podobny sposób uderzają w głowę swoje dziewczyny. Nie wiemy, jak to skomentować, ale jeżeli nie korzystacie z TikToka to musicie wiedzieć, że całe szczęście na serwisie szaleją też inne, bardziej kreatywne wyzwania, np. odtwarzanie słynnych dzieł sztuki, czy pokazywanie swoich najlepszych i najgorszych rysunków oraz obrazów.