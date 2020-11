Jak podaje portal wiadomości.gazeta.pl, francuski tygodnik satyryczny "Charlie Hebdo" stworzył karykaturę przedstawiającą Jana Pawła II jako "polskiego Mahometa". W czasopiśmie opisano zamieszki, do których doszło w Warszawie podczas Marszu Niepodległości. Autorka artykułu stwierdziła, że 11 listopada to "święto skrajnej lewicy".

Tygodnik "Charlie Hebdo" skrytykował Polskę i pokazał karykaturę Jana Pawła II jako "polskiego Mahometa"

Dziennikarze francuskiego tygodnika "Charlie Hebdo" pojechali specjalnie do Polski, by obserwować wydarzenia podczas Marszu Niepodległości. Niestety 11 listopada doszło do licznych zamieszek w stolicy. Na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race, podpalone zostało mieszkanie znawcy twórczości Witkacego, co więcej zdemolowano sklep Empiku, a na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie funkcjonuje szpital tymczasowy, blokowano dojazd dla karetek.

Francuscy dziennikarze opisali te wydarzenia w tygodniku zwracając uwagę, że wielu uczestników Marszu wykrzykiwała hasło "chwała wielkiej Polsce", dochodziło do aktów homofobii. Do reportażu powstała karykatura Jana Pawła II, który spogląda z góry na ludzi z krzyżami na szyi. Do rysunku dodano napis Polska. Kraj, w którym Mahomet ma na imię Jan Paweł II.

"Charlie Hebdo" słynie z politycznych karykatur. W 2015 roku w budynku redakcji doszło do zamachu, w wyniku którego zginęło 12 osób. Powodem miała być karykatura Mahometa na okładce czasopisma.