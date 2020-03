Charlie Sheen ponownie oskarżony o molestowanie seksualne

Corey Feldman znany z filmów takich jak "Goonies". "Piątek trzynastego" czy "Gremliny rozrabiają" kochany przez młodzież w latach 80. wyprodukował niedawno film dokumentalny "(My) Truth: The Rape of Two Coreys”. W materiale aktor oskarża o molestowanie seksualne oraz zachowania pedofilskie kolegów z branży filmowej.

Charlie Sheen znów oskarżony o molestowanie seksualne

Wśród nich znalazł się między innymi gwiazdor Charlie Sheen. Aktor zyskał ogromną popularność dzięki serialowi komediowemu "Dwóch i pół". Artysta poza świetnymi rolami ma też drugie, mroczniejsze oblicze. Aktor przez lata zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Ma na koncie także oskarżenia o przemoc domową, groźby karalne oraz zarzut gwałtu wobec 13-letniego Coreya Haima.

Pokaz dokumentu Feldmana odbył się 9 marca 2020 roku w Los Angeles. Autor materiału zaprezentował listę osób, które w przeszłości molestowały go seksualnie. W filmie znalazły się również odniesienia do jego zmarłego przyjaciela, Coreya Haima, który był ofiarą tych samych sprawców.

W dokumencie wystąpiły także inne osoby, które potwierdziły, że słyszały o wspomnianych zdarzeniach i nadużyciach. Sheen lata temu zaprzeczał już zarzutom o gwałt na Haimie, a sprawa sądowa w sprawie zakończyła się porozumieniem stron. Tym razem aktor nie odniósł się jeszcze do oskarżeń, które padły w Los Angeles.

Zobacz też: Gala rozdania Fryderyków odbędzie się bez publiczności ze względu na koronawirusa