Na horyzoncie widać już film "Thor: Love and Thunder", a pandemia koronawirusa nie odpuszcza. Skoro więc siedzimy w domu, czemu by nie chwycić za hantle i poćwiczyć, by do premiery czwartej części przygód gromowładnego herosa Marvela wyglądać jak sam Chris Hemsworth?

Mięśnie Chrisa Hemswortha - zestaw ćwiczeń na muskulaturę Thora

Gwiazdor wcielający się od ponad 10 lat w Thora jest w świetnej formie. Mimo że Thorowi przytyło się trochę w "Avengers: Endgame", zdjęcia z planu czwartej części solowych przygód boga piorunów sugerują, że tytułowy bohater znowu będzie mógł się pochwalić wyrzeźbionymi muskułami. Zresztą nie tylko on, bo Natalie Portman, która powróciła do roli Jane Foster, też nieźle przypakowała.

Pandemia COVID-19 nie lituje się nad ludzkością i z jej powodu w wielu krajach świata siłownie nie funkcjonują. Zamiast więc tracić zbudowane przed koronawirusem mięśnie, albo trwać w ich nieposiadaniu, warto wykorzystać ten czas, by potrenować jak prawdziwy Asgardczyk. Na kanale YouTube Buff Dudes Workouts pojawił się nowy zestaw ćwiczeń. Tym razem inspirowany filmami o Thorze.

Prowadzący skupili się głównie na pracy nad mięśniami rąk, w tym bicepsami i tricepsami, ale nie oszczędzają również ramion i przedramion. A wszystko przy pomocy wyglądających trochę jak młot Thora hantli. Jak prezentuje się zestaw ćwiczeń, mający upodobnić nas do Chrisa Hemswortha? Przekonajcie się sami.

Oglądaj

Prowadzący Buff Dudes Workouts oparli asgardzki trening nie tylko na obserwowaniu muskulatury Chrisa Hemswortha, ale również podpatrzyli w jego mediach społecznościowych, jak wyglądają ćwiczenia gwiazdora do roli. Na tej zasadzie opracowali zestaw ćwiczeń, które mają sprawić, że nie tylko nabierzemy masy w ramionach, ale również przekształcimy ją w prawdziwe muskuły.

Po kilku miesiącach regularnych treningów będziemy mogli wybrać się na premierę "Thora 4" ze swoimi dwoma nowymi przyjaciółmi - prawym bicepsem imieniem Love i lewym nazwanym Thunder. A może lepiej nazwać je Toothgnasher i Toothgrinder?

"Thor 4" - kiedy premiera?

Według zapowiedzi reżysera Taiki Waititiego "Thor: Love and Thunder" będzie jeszcze większym, bardziej zabawnym i wybuchowym filmem niż "Ragnarok". Na premierę poczekamy jednak niecały rok. Kinowy debiut produkcji został zapowiedziany na 11 lutego 2022 roku. Oprócz Hemswortha, Portman, w obsadzie znaleźli się Chris Pratt, Tessa Thompson, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Taika Waititi, Jaimie Alexander, Jeff Goldblum, Matt Damon oraz Christian Bale.