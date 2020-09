Chcesz zadzwonić do Iron Mana? Marvel podał numer telefonu do Tony'ego Starka

w ciągu ostatnich 12 lat Iron Man stał się postacią Marvela numer jeden. Wszystko dzięki filmom Marvel Studios, w których w blaszanego Avengera wcielał się Robert Downey Jr., ale również komiksom, wtórującym filmowym produkcjom w popularyzacji tej postaci. Chociaż w kinowym uniwersum Tony Stark nie żyje, w papierowym świecie ma się bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że fani herosa, mogą wykonać do niego telefon.

Iron Man - numer telefonu do Tony'ego Starka

Geniusz, miliarder, playboy, filantrop, superbohater - czyli w dwóch słowach Iron Man. Chcielibyście kiedykolwiek pogadać przez telefon z samym Tonym Starkiem? Teraz jest to możliwe.

W siódmym numerze obecnie wydawanego komiksu "Thor" pojawił się numer telefonu, który rzeczywiście jest aktywny. Potwierdził to sam twórca serii Donny Cates, który zamieścił stosowny wpis na Twitterze.

" Cieszę się, że mogliśmy to zrobić! Czytajcie "Thora" #7 już dziś! "

Scenarzysta udostępnił kadr z komiksu, na którym widzimy młot Thora, a na nim wygrawerowany numer do Tony'ego Starka, zachęcający do wykonania telefonu.

Co ciekawe, nie jest to jedynie żart rysownika Aarona Kudera. Twórcy postanowili sprawić, by komiks stał się bardziej interaktywnym medium. Czytelnicy serii rzeczywiście mogą wykonać telefon do członka Avengers. Co prawda dodzwonią się jedynie na pocztę głosową, ale będą mogli usłyszeć głos Tony'ego Starka, przekazujący poniższą wiadomość.

" Cześć, tak, mówi Iron Man. Niestety przez pewnego dużego, blond durnia nie używam już tego numeru. Ale nie smuć się, doceniam starania. Jakiekolwiek sprawy proszę załatwiać przez stronę TonyStarkIronMan.com i... mhm, staraj się pozostać w bezpiecznym miejscu, dobra? Jestem już wystarczająco zajęty. "

Jeśli wykonacie polecenie Iron Mana i udacie się na powyższą stronę internetową, zostaniecie przeniesieni na podstronę Marvel Comics, reklamującą siódmy numer "Thora". Adres, podobnie jak numer telefonu nie jest więc fake'owy.

Jeśli liczyliście na pogawędkę z samym Robertem Downeyem Jr., to niestety musimy Was rozczarować, ale trzeba przyznać, że akcja z numerem do Iron Mana to miły i pomysłowy ukłon w stronę fanów.

