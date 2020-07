Chciał polecieć za darmo samolotem. Schował się w... silniku odrzutowym [WIDEO]

Osoby o słabszych nerwach uspokajamy: nagranie trafiło na serwis YouTube, co oznacza, że pasażera na gapę udało się dostrzec jeszcze przed uruchomieniem silnika. Gdyby było inaczej, materiał nie zostałby zaakceptowany przez moderatorów.

Afrykańczycy próbują czasem w akcie desperacji uciec z kraju, w którym nie mają zbyt wielu szans na rozwój. Pisaliśmy już o przypadku, w którym na skrzydło startującego samolotu pasażerskiego wskoczył desperat, który próbował otworzyć drzwi awaryjne i wedrzeć się na pokład.

Film, który teraz trafił do sieci, jeży włosy na głowie. Wystarczy wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby obecność młodego człowieka została przegapiona.

Schował się w silniku samolotu, bo chciał polecieć za darmo [WIDEO]

Na nagraniu widać mały samolot odrzutowy. Gdy zwróci się uwagę na jego silnik, można zauważyć wystające z nich nogi w klapkach.

Na nagraniu widać, że pasażer na gapę zachęcany jest do wyjścia z silnika. Gdy w końcu się na to decyduje, zabiera ze sobą plecak, w którym zabrał ze sobą najprawdopodobniej swój dobytek.

Gdy młody człowiek jest eskortowany przez ochronę, widać jak mija się z personelem lotniska, przed którą stało zadanie dokładnego sprawdzenia, czy w silniku nie zostały jakieś elementy trzecie, mogące doprowadzić do jego awarii.

