Chciał spać, ale przeszkadzała mu kosiarka, więc groził sąsiadowi pistoletem

Jak poinformowała w czwartek podkarpacka policja, mieszkaniec Pstrągówki (pow. strzyżowski) zawiadomił policję, że został zaatakowany przez uzbrojonego sąsiada. Wszystko wydarzyło się w środę po godzinie 21. Powodem agresywnej reakcji był hałas pracującej kosiarki spalinowej.

Według ustaleń mocno pijany 29-latek chciał spać, ale odgłosy włączonej kosiarki uniemożliwiały mu zaśnięcie, więc "rozzłoszczony postanowił uciszyć sąsiada, a jednocześnie dać mu nauczkę".

Jak Polskiej Agencji Prasowej przekazała policja:

Ubrany jedynie w bieliznę, z pistoletem w ręku, ruszył w stronę sąsiada. Najpierw wystrzelił w górę, a następnie wycelował broń w koszącego. Zaskoczony mieszkaniec Pstrągówki rzucił się na napastnika, powalając go na ziemię. Jednak dopiero z pomocą członka rodziny udało mu się obezwładnić agresora i utrzymać go do czasu przyjazdu policji. "