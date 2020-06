Chciał zrobić fajne zdjęcie i spadł z 10 metrów na ziemię. 28-latek był pijany

Fajne zdjęcie na portalu społecznościowym to dla wielu ludzi dzisiaj priorytet. Użytkownicy Instagrama wpatrzeni w znanych celebrytów i influencerów chcą dorównać im nie tylko statusem, ale i lajkami. Taka moda, takie czasy. Kolejny raz historia pokazała, jak wiele jesteśmy w stanie poświęcić dla zwrócenia na siebie uwagi oraz jak dużo możemy przez to stracić.

Pijany 28-latek spadł z wieży widokowej. Robił zdjęcie

28 czerwca wieczorem zamojska policja odebrała wezwanie do Kornelówki w gminie Sitno. Doszło tam do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Z 10 metrowej wieży widokowej spadł młody mężczyzna. 28-latek natychmiast został przewieziony do szpitala.

Okazało się, że mężczyzna przyjechał do Kornelówki wraz z rodziną w celach turystycznych. Jak donosi Lubelska Policja:

" Jest o miejsce ogólnodostępne i służy jako taras widokowy. 28-latek będąc właśnie na tarasie widokowym chciał zrobić pamiątkowe zdjęcie, w tym celu stanął na barierce. W pewnej chwili zachwiał się i spadł na ziemię. "

Po upadku 28-latek pozostawał przytomny. Jak udało się ustalić funkcjonariuszom, mężczyzna miał w organizmie prawie promil alkoholu. Przebieg zdarzenia wyjaśniają miejscowi policjanci oraz apelują do turystów o ostrożność nie tylko na tarasach widokowych.