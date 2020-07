Chińczycy budują sobie drugą Polskę. Mają już Lubellę, Mlekovitę, Łowickie i Łaciate

Największy polscy producenci produktów spożywczych zadebiutowali już w Chinach, nawet o tym nie wiedząc. Używane przez nich marki został już opatentowane przez kogoś innego, co stawia ich przed trudnym wyborem: zignorować ogromny chiński rynek i puścić płazem kradzież znaku towarowego, bądź też dostosować się do reguł chińskiej gry i odkupić prawa do własnej marki.

Taki problem dotykał do tej pory głównie największe marki zachodnie: nazwa „IPHONE” została na przykład zastrzeżona przez producenta etui do smartfonów, który całkowicie w świetle prawa może używać jej do znakowania swoich towarów. Podobny kłopot miała Tesla, której logo zaczęło pojawiać się na produkowanych w Państwie Środka wózkach golfowych.

Uwaga chińskich trolli patentowych skupiła się teraz między innymi na polskich przedsiębiorstwach. Marki wielu z nich zostały już w Chinach zastrzeżone, jeśli więc będą chciały wejść na tamtejszy rynek, czeka je trudna przeprawa prawna.

Polskie marki patentowane przez Chińczyków. Trolle patentowe chcą zarobić

Śledztwo w sprawie polskich znaków towarowych przeprowadziła „Rzeczpospolita”. Gazecie udało się ustalić, jakie znane polskie marki zostały zarejestrowane w Chinach bez wiedzy i zgody ich właścicieli.

" Na stronie chińskiego urzędu znaków patentowych logo znanej polskiej spółdzielni mleczarskiej Mlekpol i logo marki Łaciate zarejestrowała na siebie chińska firma Yu Dan Dan. Markę Łowickie, zarówno nazwę, jak i charakterystyczne logo z kobietą w stroju łowickim, zarejestrował podmiot Zhe Jiang Meng Ba Xing Mao Yi Gu Fen You Xian Gong Si. Popularna marka makaronów Lubella, należąca do firmy Maspex, jest zarejestrowana na firmę Son Kyungsoo. Nie uchroniła się również Mlekovita, która swoje mleko i sery eksportuje na cały świat. Jej logo w różnych rozmiarach zarejestrowały na siebie aż trzy różne firmy, m.in. Miao Jiu Chang. "

Podmiotom, które rejestrują sobie cudze marki w Chinach chodzi o pieniądze: tamtejsze prawo patentowe mówi, że uprawniona do danej nazwy jest osoba, która jako pierwsza dokona zgłoszenia, i nie bierze pod uwagę okoliczności, że znak towarowy może należeć już do kogoś innego. W rezultacie marki, które chcą wejść na chiński rynek, muszą najpierw odkupić swój własny znak towarowy od patentowych trolli.

Chiny to ogrom y rynek, którego nie sposób lekceważyć. W 2019 roku eksport polskiej żywności do Państwa Środka wyniósł 890 mln zł. Wzrósł rok do roku o 3%.

