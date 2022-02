Chińska policja zatrzymała zagranicznego dziennikarza podczas transmisji na żywo w czasie Igrzysk [WIDEO]

Podczas tradycyjnej transmisji z okolic stadionu olimpijskiego w Pekinie, holenderski dziennikarz Sjoerd den Daas został zatrzymany przez chińską policję. Funkcjonariusze dosłownie zaczęli go szarpać przed kamerą, ciągnąc go w kierunku ich radiowozu. Całości przyglądali się inni ochroniarze.

Co ciekawe, cała sytuacja... nie miała żadnego podłoża prawnego. Żaden z funkcjonariuszy i ochroniarzy nie potrafił odpowiedzieć, czemu den Daas został zatrzymany. Tak przynajmniej wyjaśnił sam dziennikarz na swoim Twitterze. Całą sytuację możecie zobaczyć poniżej:

Dziennikarz niedługo później wyjaśnił, że nie jest to odizolowany przypadek i nie tylko on sam został już zatrzymany, ale też słyszał od większości zagranicznych reporterów, że takie sytuacje są na porządku dziennym:

W ostatnich tygodniach dochodzi do takich sytuacji dość często - nie tylko my byliśmy już zatrzymywani, ale słyszeliśmy od zagranicznych reporterów, że oni również mieli podobne sytuacje. Dlatego trudno jest uznać ten incydent za odizolowany przypadek (jak twierdzi Komitet Olimpijski), chociaż faktycznie - te zatrzymania raczej rzadko się zdarzają, kiedy jesteśmy na antenie. Czas wrócić do pracy.