Chiny na tropie kosmitów. Jesienią ruszy nowy program badawczy

Czy jesteśmy sami w kosmosie? To pytanie zadają sobie miliony ludzi od setek lat. Naukowcy z różnych krajów od dekad próbują znaleźć dowód na istnienie kosmitów. Niedługo dołączą do nich uczeni z Chin, którzy do poszukiwań zaprzęgą wielki radioteleskop.

Chiny na tropie kosmitów

Jak podaje portal China Tech City, jesienią 2020 roku chińscy naukowcy rozpoczną poszukiwania form życia poza naszą planetą. Wykorzystają do tego urządzenie zwane Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, w skrócie znane jako FAST.

Olbrzymi teleskop, którego czasza, jak sama nazwa wskazuje, ma pięć tysięcy metrów średnicy, znajduje się w chińskiej prowincji Kuejczou, w Pingtang. FAST jest największym radioteleskopem świata. Jego budowa rozpoczęła się w 2011 roku, a zakończona została pięć lat później. Stworzenie FAST kosztowało około 180 milionów dolarów. Jest obecnie najczulszym urządzeniem tego typu pracującym w niskich częstotliwościach radiowych z pojedynczą czaszą na świecie.

Jego główne zadanie to badanie skupisk neutralnego wodoru w Drodze Mlecznej i innych galaktykach, wykrywanie pulsarów, w naszej Galaktyce, jak i poza nią, analiza molekuł w przestrzeni międzygwiezdnej, poszukiwanie gwiazd zmiennych oraz szukanie życia pozaziemskiego. FAST został uruchomiony w ramach programu SETI, który od lat szuka kosmitów poza naszym systemem solarnym.

Chińscy naukowcy planują wystartować z nowym programem badawczym we wrześniu 2020 roku. Sami badacze ostudzają jednak entuzjazm miłośników historii o UFO. Podchodzą sceptycznie do odkrycia odległych cywilizacji i inteligentnych form życia. Na razie skupiają się raczej na jakichkolwiek pozaziemskich sygnałach sugerujących, że gdzieś we wszechświecie również narodziły się organizmy żywe.

Jest jednak dobra wiadomość dla osób, marzących o potwierdzeniu istnienia inteligentnych kosmitów na jakiejś odległej od Ziemi planecie. Jeśli kosmici posługują się podobną technologią, co FAST, szybko zostaną zlokalizowani. Pytanie tylko, czy obcy wyposażeni w podobne radioteleskopy nie zakamuflują się przed ziemskimi naukowcami. W dobie pandemii koronawirusa i zmian klimatycznych odwiedzanie naszej planety nie byłoby chyba zbyt dobrym pomysłem...

