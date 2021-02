Kurde faja! Jeśli tęsknisz za trójką kanadyjskich degeneratów mieszkających na osiedlu przyczep kempingowych, to mamy dla Ciebie dobre wieści. Już niedługo "Chłopaki z baraków" powrócą w formie komiksu, sklejasz?

"Chłopaki z baraków" - komiks na podstawie kultowego serialu

W 2001 roku zadebiutował słynny kanadyjski serial mockumentalny, stworzony przez Mike'a Clattenburga. Kilka lat później trafił do Polski za sprawą kanału Comedy Central i w szybkim czasie zyskał miano kultowego. Ale nie ma się co dziwić, bo poziom absurdu, barwni bohaterowie i niektóre sytuacje z "Chłopaków z baraków" do złudzenia przypominały polską rzeczywistość.

W roku 2021 mija 20 lat od premiery pierwszej przygody Juliana, Ricky'ego i Bubblesa. Z tej okazji tytułowe chłopaki powrócą. Niestety nie w kolejnym sezonie serialu telewizyjnego, tylko za sprawą komiksu stworzonego przez Devil's Due Comics. Jak podaje portal CBR, za "Trailer Park Boys Get a F#¢*!ng Comic Book!" odpowiedzą różni artyści, którzy oglądali serial i są jego wiernymi fanami. Josh Blaylock - szef Devil's Due zapewnia w oficjalnym oświadczeniu, że widzowie "Chłopaków z baraków" powinni być więc zadowoleni jak Lahey po dorwaniu się do butli z gorzałą.

To dla nas idealny projekt i mam ogromny szacunek dla tego fenomenu, który "Chłopaki" zbudowali od podstaw. Będziemy się świetnie bawić podczas tworzenia różnego rodzaju historii, które możemy opowiedzieć, wprowadzania w życie sztuczek marketingowych pasujących do serialu, i współpracy z utalentowanymi profesjonalnymi fanami, którzy tworzą komiks.

Przykładem wspomnianych przez Blaylocka "sztuczek marketingowych" jest oddanie głosu w oświadczeniu jednemu z głównych bohaterów - Ricky'emu, granemu w serialu przez Robba Wellsa. Co bohater powiedział na temat komiksu?

Oglądaliśmy se te seriale i kreskówki, i powiedziałem do Juliana i Bubblesa, jakim cudem, kurde faja, nie ma jeszcze komiksu o nas? Chodzi mi o to, że j***ny Keanu Reeves ma teraz chyba ze dwa, a nas jest przecież trzech. To znaczy, że powinniśmy mieć… ze trzynaście?

Oprócz oficjalnego oświadczenia wydawnictwo Devil's Due Comics zaprezentowało trzy alternatywne okładki pierwszego numeru "Trailer Park Boys Get a F#¢*!ng Comic Book!".

Fot. foto: materiały prasowe/Devil's Due Comics

Fot. foto: materiały prasowe/Devil's Due Comics

Fot. foto: materiały prasowe/Devil's Due Comics

Co nowego odwalą "Chłopaki z baraków"?

"Trailer Park Boys Get a F#¢*!ng Comic Book!" - kiedy premiera komiksu?

Na razie twórcy nie zdradzili, kto zajmie się scenariuszem i rysunkami do komiksu na podstawie "Chłopaków z baraków". Nie podano też konkretnej daty premiery pierwszego numeru serii. Wiadomo jedynie, że "Trailer Park Boys Get a F#¢*!ng Comic Book!" zadebiutuje na pewno w roku 2021. Fani Ricky'ego, Juliana i Bubblesa muszą więc wykazać się wzrokiem "g***ianych jastrzębi" i wypatrywać wielkiego powrotu "Chłopaków z baraków".