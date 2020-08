Chris Hemsworth będzie pływał z rekinami w nowym programie Nat Geo

Chris Hemsworth został nową gwiazdą National Geographic. Aktor wystąpi w specjalnym programie "Shark Beach", nagranym na potrzemy serii wydarzeń Nat Geo znanych pod nazwą SHARKFEST 2021. Dlaczego Hemsworth? Ponieważ gwiazdor wychował się i obecnie mieszka w Australii, a jego ogromnym hobby jest surfowanie. Z oceanem jest zatem za pan brat, dlatego na pewno będzie miał do opowiedzenia wiele historii związanych z rybami.

Chris Hemsworth będzie pływał z rekinami

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu prasowym wysłanym do amerykańskich mediów:

" Hemsworth rozpoczyna opowieść w swoim własnym ogródku w Byron Bay w Australii. Tam odkrywa powody, przez które w ostatnich latach zwiększyła się ilość ataków rekinów na pływaków niedaleko jego domu. Towarzyszyć mu będą lokalni biolodzy, ale też surferzy i działacze na rzecz praw zwierząt. Razem z nim będziemy dowiadywali się ciekawostek na temat poszczególnych gatunków rekinów, by lepiej zrozumieć ich siłę i zachowanie. Poznamy również najnowsze wyniki badań dotyczące tych przerażających istot. Misja Hemswortha to nie tylko zwykła podróż - on poszukuje odpowiedzi na pytania, które pozwolą nam żyć w harmonii z tymi podwodnymi drapieżnikami. "

Na temat produkcji wypowiedział się również sam Chris Hemsworth, który wyjaśnił, co skłoniło go do wzięcia udziału w programie "Shark Beach":

" Spędziłem większość swojego życia albo w oceanie, albo obok niego, dzieląc się swoim podwórkiem z rekinami. Niedawno zaczęło się jednak robić skrajnie niebezpiecznie. To niezwykle ważne, byśmy szanowali i podziwiali rekiny - nasze oceany są uzależnione od tych drapieżników, Ale musimy się też nauczyć tego, jak się przed nimi bronić, To własnie będzie moim głównym zadaniem w "Shark Beach". "

Na razie wiemy jedynie, że "Shark Beach" z Chrisem Hemsworthem zadebiutuje na National Geographic w ramach SHARKFEST 2021, który najprawdopodobniej odbędzie się w sierpniu przyszłego roku.