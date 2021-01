Chris Hemsworth zostanie bokserem? Na pojedynek wyzwał go znany youtuber

Logan Paul zamierza walczyć z gwiazdorem Marvela, Chrisem Hemsworthem. Nie wiemy, co na ten temat sądzi sam zainteresowany, ale znany youtuber rzucił już rękawicę. Napisał na Twitterze, że chciałby stoczyć pojedynek z australijskim aktorem po tym, gdy wyjdzie z ringu po walce z Floydem Mayweatherem.

Batman Boxing udostępniło wideo z sali treningowej, na której Hemsworth ćwiczył ze swoim trenerem. Logan Paul po zobaczeniu wideo stwierdził, że jest gotowy na pojedynek z aktorem. Nie ma wątpliwości, że taka walka przykułaby sporo par oczu.

Chociażby dlatego, że Hemsworth jest generalnie lubiany przez odbiorców, a Logan Paul jest jedną z najmniej lubianych postaci amerykańskiej popkultury. Perspektywa zobaczenia, jak Paul pada na deski po uderzeniu Hemswortha jest bardzo kusząca, aczkolwiek raczej mało prawdopodobna.

Logan Paul ma na koncie jedno starcie - stoczył je z innym youtuberem, KSI-em. Przegrał je po decyzji sędziów. Teraz weźmie udział w pokazowej walce z niepokonanym Floydem Mayweatherem, jednym z najlepszych bokserów wszech czasów. Paul jest bardzo pewny siebie i zapowiedział pojedynek z Mayweatherem słowami:

Wystarczy, że raz mu zadam cios - RAZ - i skur*iel padnie na glebę. Powiem tak - jak go dorwę w prawdziwym życiu, na ulicy, to mu skopię tyłek. Bez żadnych wątpliwości. MMA? Przetrę nim podłogę. Może się czuć bezpieczny na ringu bokserskim, ale mnie jest wszystko jedno! W ch*ju to mam. Zawalczę z nim wszędzie, o każdej porze dnia i godziny. Wybierzcie tylko czas i miejsce.