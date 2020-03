Christopher Lloyd i Michael J. Fox znowu razem. Zobacz gwiazdy "Powrotu do przyszłości" na wspólnym zdjęciu

Nie ma chyba popularniejszej serii filmowej z lat 80. niż "Powrót do przyszłości". Kultowy film w reżyserii Roberta Zemeckisa nadal przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia widzów, którzy z nieukrywaną przyjemnością oglądają temporalne przygody Marty'ego McFly i doktora Emmeta Browna. Ostatnio doszło do spotkania gwiazdorów serii, którzy postanowili uwiecznić je na zdjęciu.

"Powrót do przyszłości" - Christopher Lloyd i Michael J. Fox na wspólnym zdjęciu

Na Instagramie Christophera Lloyda, który wcielał się w doktora odpowiedzialnego za przekształcenie DeLoreana w wehikuł czasu, pojawiła się nowa fotografia. Widzimy na niej, jak aktor przytula się do kolegi po fachu, grającego 35 lat temu Marty'ego.

" Jadę 88 mil na godzinę, by spotkać się z Michaelem J. Foxem na partyjce pokera. "

W opisie zdjęcia nawiązującym do "Powrotu do przyszłości" Lloyd wspomniał o pokerze. Aktorzy nie spotkali się jedynie w celach towarzyskich. Michael J. Fox od lat cierpi na chorobę Parkinsona. Od 20 lat prowadzi fundację pomagającą chorym na to poważne schorzenie. Turniej pokerowy odbywał się w ramach charytatywnej zbiórki pieniędzy na Michael J. Fox Foundation.

Mimo, że od premiery pierwszej części słynnego filmu w 2020 roku minie dokładnie 35 lat, "Powrót do przyszłości" ma nadal bardzo wielu fanów. Produkcja doczekała się dwóch sequeli, serialu animowanego, serii komiksów oraz gier wideo. Chociaż wiele osób wychowanych na "Powrocie do przyszłości" marzy o czwartej części filmu, twórcy zapowiedzieli, że kontynuacja nie powstanie.

Zobacz też: 5 powodów, dla których „Powrót do przyszłości IV” nie powinien nigdy powstać