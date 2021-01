Chuck Norris brał udział w zamieszkach na Kapitolu? Gwiazdor wydał oficjalne oświadczenie

Początek roku 2021 zostanie zapamiętany jako bezprecedensowe wydarzenie w historii Stanów Zjednoczonych. 6 stycznia grupa zwolenników Donalda Trumpa zaatakowała amerykański Kapitol, nie mogąc się pogodzić z wygraną w wyborach prezydenckich Joe Bidena. W wyniku zamieszek zginęło 5 osób. Czy wśród tłumu atakującego Waszyngton był Chuck Norris?

Atak na Kapitol to przerażająca, ale i kuriozalna sytuacja pełna absurdów, na których temat wypowiedzieli się internauci na całym świecie, często w humorystycznej formie. Zdaniem niektórych zdarzenie zostało na przykład przepowiedziane przez serial "The Simpsons".

Co ciekawe wśród zwolenników Trumpa pojawiło się też kilka rozpoznawalnych osób w tym muzycy Ariel Pink i Jon Schaffer. Zdaniem niektórych internautów w zamieszkach miał również brać udział słynny twardziel znany z kina akcji - Chuck Norris. Wszystko przez zdjęcie, które obiegło świat, na którym widać rzekomego gwiazdora "Strażnika Teksasu".

Wiele osób uwierzyło, że Norris rzeczywiście był widziany w tłumie pod Kapitolem. Wystarczy się jednak bliżej przyjrzeć, by dostrzec, że mężczyzna ze zdjęcia nie jest słynnym aktorem.

Nie mam wątpliwości, że Chuck Norris popiera MAGA (Make America Great Again - ruch zwolenników Donalda Trumpa - przyp. red.), ale ten koleś, to nie jest on. Bardzo do niego podobny, ale za młody.