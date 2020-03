Chuck Norris niech żyje! Aktor skończył 80 lat

Chuck Norris może pochwalić się czymś więcej, niż karierą filmową. Stał się internetowym fenomenem i memem, zyskując sobie status leku na całe zło, o ile tylko to zło można kopnąć.

Kariera aktorska Chucka Norrisa zaczęła się od współpracy z Brucem Lee, zanim jednak do tego doszło, Carlos Ray zaciągnął się w 1958 roku do wojska i służył w Korei. Tam poznał sztuki walki i gdy wrócił do USA w 1962 roku, założył kilka szkół karate.

W 1968 roku Norris zdobył tytuł mistrza świata karate w wadze średniej, co zaowocowało poznaniem Bruce’a Lee i angażem do filmu „Droga smoka”. Chuck – ten przydomek zyskany w czasie służby w wojsku zaczął być używany przez aktora jako imię – nie dał się pokonać przez 6 lat z rzędu i zgarniał tytuł mistrzowski co roku aż do zakończenia kariery sportowej w 1974 roku. Wtedy też mógł skoncentrować się karierze aktorskiej.

Na prawdziwy sukces i ogólnoświatowy rozgłos musiał poczekać kilka lat.

Chuck Norris ma już 80 lat. Z jakich filmów go pamiętamy?

„Droga smoka” z Brucem Lee nie był pierwszym obrazem, w którym zagrał Chuck Norris. Cztery lata wcześniej, w 1968 roku, zagrał epizod w filmie „The Wrecking Crew”, gdzie wystąpił jako „mężczyzna w barze”.

Pierwszym filmem z Chuckiem w roli głównej był uważany dziś za absolutną klasykę gatunku „Zaginiony w akcji” z 1984 roku. Film doczekał się dwóch kolejnych części, w których Norris wrócił do roli Braddocka.

W 1986 roku wystąpił w innym klasyku: „Oddziele Delta”, wcielając się w rolę Scotta McCoya, do której powrócił w drugiej części filmu.

Internetową sławę i status mema przyniosły mu jednak występu w serialu „Strażnik Teksasu”, emitowanego w latach 1993-2001. To dzięki niemu Chuck Norris zyskał status twardziela, z którego kopniakiem lepiej nie zadzierać.

Aktor wrócił na ekrany w 2012 roku w „Niezniszczalnych 2”. Jego ostatnią rolę można było zobaczyć w nakręconym w 2015 roku obrazie „The Finisher”.

W 2017 roku aktor przeżył zawał, jednak doszedł do formy błyskawicznie i już po kilku dniach opuścił szpital.

