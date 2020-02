Chwalą się w reklamie, że ich burger pleśnieje. Przekonali was do zakupu?

Internet fascynował się swego czasu filmem, pokazujący jak zmieniał się dzień po dniu obserwowany przez rok burger z McDonald’s. Jak się okazało, bez problemu przetrwał on ten cały czas bez zbyt dużego uszczerbku dla wyglądu.

Od tego czasu fast foody kojarzą się wielu przede wszystkim z konserwantami i innymi sztucznymi składnikami mającymi zapobiegać ich przedwczesnemu psuciu, co w dobie przykładania coraz większe wagi do zdrowego trybu życia i odżywania się nie jest zbyt zachęcające.

Burger King zaprezentował właśnie reklamę, która jeszcze kilka lat temu byłaby nie do pomyślenia: demonstruje w niej, jak w przeciągu miesiąca kanapka Whopper pleśnieje. Ma to być dowód na to, że producent nie stosuje sztucznych konserwantów.

Burger King reklamuje się faktem, że Whopper pleśnieje

Pleśń nie jest apetyczna. Spożywanie zepsutej żywności jest niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia, dlatego zazwyczaj reagujemy na nią z obrzydzeniem.

Przekucie podatności na pleśń w przewagę konkurencyjną to ciekawa strategia marketingowa, która może skończyć się ogromnym sukcesem lub wielką porażką, ale raczej nikt nie potraktuje poniższego filmu obojętnie.

Burger King podkreśla, że pokazuje naturalne piękno swojej kanapki. Czy argumentacja producenta do was trafia?

Zobacz także: Whoppyr to specjalna propozycja Burger Kinga dla mieszkańców Poznania. Jest z pyr