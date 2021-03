Ciało noworodka na składowisku odpadów. Znalazła je na taśmie sortującej śmieci jedna z pracownic

W piątek 12 marca w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Ekodolina w Łężycach koło Gdyni w województwie pomorskim doszło do makabrycznego odkrycia. Na składowisku śmieci znaleziono martwego noworodka.

Pomorskie. Ciało noworodka znalezione na składowisku śmieci

Jak poinformowała Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdański, martwe dziecko to chłopiec - według wstępnej opinii biegłej - ośmiomiesięczny wcześniak. Do zgonu malca miało dojść od doby do trzech dni wstecz.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w rozmowie z PAP przekazała:

Charakter stwierdzonych obrażeń ustali sekcja zwłok. Jej przedmiotem będzie też stwierdzenie czy noworodek urodził się żywy czy martwy.

Trwają poszukiwania matki noworodka, a policja i prokuratura apeluje, aby zgłaszać przypadki kobiet, które były ostatnio w ciąży, a nie pokazują się teraz z dziećmi.

Tragicznego odkrycia ciała malucha dokonała jedna z pracownic zakładu utylizacyjnego. Kobieta zobaczyła chłopca na taśmie sortującej śmieci.