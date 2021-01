Wielka strata dla amerykańskiego kina. 28 stycznia 2021 roku odeszła Cicely Tyson, która stała się legendą nie tylko wśród czarnoskórych aktorek. Miała 96 lat.

Nie żyje Cicely Tyson. Zmarła w wieku 96 lat

Smutną wiadomość podał portal Deadline. Informację o śmierci Tyson w oficjalnym oświadczeniu potwierdził jej menadżer Larry Thompson, ale nie zdradził przyczyny zgonu.

Zarządzałem karierą pani Tyson od ponad 40 lat, a każdy rok był dla mnie przywilejem i błogosławieństwem. Cicely myślała o swoim nowym pamiętniku jako o choince udekorowanej wszystkimi ozdobami swojego życia osobistego i zawodowego. Dziś na szczycie drzewka umieściła ostatnią ozdobę - gwiazdę.

Thompson wspomniał o pamiętniku zatytułowanym "Just As I Am", który ukazał się w sprzedaży na kilka dni przed śmiercią gwiazdy.

Cicely Tyson urodziła się 19 grudnia 1924 roku w Nowym Jorku. Jako młoda dziewczyna pracowała dla magazynu "Ebony" w roli modelki i wkrótce prezentowała kolekcje ubrań na wybiegach. Przed kamerą zadebiutowała po raz pierwszy w roku 1951 w serialu "Frontiers of Faith". Pierwsza filmowa rola nastąpiła rok później w dramacie "Carib Gold". W latach 60. występowała w serialu "East Side/West Side" i została pierwszą afroamerykańską gwiazdą w historii kina. W tym okresie występowała również w off-broadwayowskich przedstawieniach teatralnych.

Prawdziwym przełomem w karierze Tyson był rok 1972 i rola Rebecki Morgan w filmie "Sounder". Została za nią nominowana do Oscara i Złotego Globu dla najlepszej aktorki, a także zdobyła nagrody NSFC i NBR w tej samej kategorii. Dwa lata później wystąpiła w filmie telewizyjnym "The Autobiography of Miss Jane Pittman", wcielając się w tytułową bohaterkę. Za tę kreację otrzymała Primetime Emmy Award oraz była nominowana do nagrody BAFTA. W kolejnych latach Tyson wystąpiła w takich produkcjach jak "Korzenie", "King", "Historia Marvy Collins" i "Samaritan: The Mitch Snyder Story", za które otrzymywała kolejne prestiżowe nominacje i nagrody. Łącznie była nominowana do Emmy dziewięciokrotnie. Zdobyła dwie statuetki.

W 1991 roku zachwyciła rolą Sipsey w filmie "Smażone zielone pomidory". W kolejnych latach występowała w takich produkcjach jak "Sweet Justice", "Gangster", "Z pamiętnika wściekłej żony", "Oldest Living Confederate Widow Tells All", "Lekcja przed egzekucją", "Udręczeni 2" czy "Małżeństwa i ich przekleństwa 2". Jedną z jej ostatnich ról była rola Alice w thrillerze Netflixa "Upadek Grace" z 2020 roku.

Tyson była pionierką w Hollywood. Zależało jej na przedstawianiu pozytywnych obrazów czarnoskórych kobiet, co prawdopodobnie kosztowała ją wiele wysiłku. Jej twórczość cieszyła się powszechnym uznaniem i została uhonorowana przez Congress of Racial Equality, NAACP - była ośmiokrotną zdobywczynią nagrody Image Award i 15-krotnie nominowaną - oraz National Council of Negro Women. Została wprowadzona do Black Filmmakers Hall of Fame i Television Academy Hall of Fame oraz otrzymała własną gwiazdę na Alei Gwiazd w Los Angeles. W 2016 roku prezydent Barack Obama przyznał Tyson Prezydencki Medal Wolności. Dwa lata później zdobyła honorowego Oscara za całokształt twórczości. Przez kilka lat była żoną legendarnego muzyka jazzowego Milesa Daviesa.