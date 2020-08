Ciekawa inicjatywa Muzeum Narodowego w Gdańsku - robią własne maseczki z eksponatami

Muzeum Narodowe w Gdańsku włączyło się do ochrony ludzkiego życia, zachęcając zwiedzających do zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Oczywiście w samym muzeum noszenie masek jest obowiązkowe (zgodnie z rządowymi wytycznymi), dlatego też ośrodek przygotował bardzo ciekawą inicjatywę, która ma zachęcać mieszkańców do zakładania maseczek także poza murami muzeum.

Muzeum Narodowe w Gdańsku sprzedaje maseczki ze znanymi eksponatami

Dlatego też na specjalne zamówienie wykonane zostały maseczki wielokrotnego użytku. Źródłem inspiracji były oczywiście zabytki z muzeum. Wśród nich znajduje się oczywiście sławny "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga, ale także Antependium ze św. Katarzyną Szwedzką oraz wenecki ornat z jedwabnego aksamitu.

Maseczki są dostępne w cenie 26 zł za sztukę. Możecie kupić w sklepach muzealnych w Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowe w Gdańsku, Zielona Brama Muzeum Narodowe w Gdańsku i w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Możecie je też zamówić online wysyłając maila na oficjalny adres Muzeum Narodowego w Gdańsku.