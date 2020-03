Cinema City obniża ceny biletów o połowę. Czy ma to związek z koronawirusem?

Wielu Polaków od lat narzeka na zbyt wygórowane ceny biletów do kina. Oczywiście multipleksy działające w Polsce oferują różnego rodzaju zniżki i promocje, ale dla niektórych rodzin wybranie się na najnowszą bajkę to jednorazowy wydatek rzędu ponad stu złotych. Sieć Cinema City od jakiegoś czasu idzie swoim klientom naprzeciw, mając w ofercie akcję Środy z Cinema City czy abonament kinowy w postaci karty Unlimited. Szefowie firmy postanowili pójść o krok dalej i obniżyć ceny na wypad do kina nawet o 50%. Czy przyczyną tego stanu rzeczy jest koronawirus?

Tańsze bilety w Cinema City

5 marca 2020 roku na Facebooku Cinema City pojawiła się informacja o o wiele niższych cenach biletów na seanse. Promocja trwa do odwołania.

Wielu klientów kina stwierdziło, że obniżka cen biletów wynika z wykrytego kilka dni wcześniej na terenie Polski koronawirusa. W ostatnich tygodniach odwołano wiele imprez masowych z obawy przed możliwością epidemii COVID-19. Branża filmowa również zdołała już ucierpieć przez chorobę, którą zarażają się przedstawiciele całego świata.

Kwestię wyjaśniła Katarzyna Opertowska w rozmowie z serwisem Wirtualne Media.

" Zmiany polityki cenowej dotyczą wszystkich kin Cinema City w całej Polsce. Zmiany te nie są podyktowane informacjami o koronawirusie, a wnikliwą analizą trendów rynkowych. Wprowadzona zmiana była planowana od dawna. Ceny zostają obniżone na wszystkie seanse 2D i będą obowiązywać przez cały tydzień. Bilety będą obecnie w dwóch cenach: 17 zł w Warszawie, a w innych miastach 15 zł. Ponadto ceny naszego popularnego programu Unlimited oraz wszystkich formatów jak: Imax, 4DX czy ScreeX zostały również dostosowane do nowego cennika. Zapraszamy naszych klientów do oglądania większej liczby filmów w niskich cenach na dużym ekranie. "

Do tej pory ceny biletów normalnych w Cinema City wynosiły około 30 złotych, a weekendy kwota wzrastała nawet do 36 złotych. Biorąc pod uwagę ceny biletów proponowane przez inne obecne na polskim rynku multipleksy, oferta Cinema City wydaje się bardzo atrakcyjna. Pytanie tylko, czy ceny utrzymają się na poziomie kilkunastu złotych, czy za kilka miesięcy pójdą w górę.

Nie wykluczone, że zmiana cennika w sieci kin jest spowodowana coraz większą liczbą platform streamingowych dostępnych na polskim rynku. Chociaż kino jest najlepszym miejscem do oglądania produkcji pełnometrażowych, wiele osób woli poczekać kilka miesięcy i obejrzeć film w domowym zaciszu.

Gdzie wolisz oglądać filmy? Tylko w kinie - dobre udźwiękowienie, jakość obrazu, wielki ekran, wygodny fotel i odcięcie się od świata zewnętrznego to elementy konieczne do odebrania dzieła filmowego W kinie, ale ceny biletów są zaporowe W domu. Nikt nie ciamka, nie gada, nie odbiera telefonów i mogę obejrzeć co chcę, kiedy chcę

Zobacz też: Badania sugerują, że 66% fanów chciałoby oglądać nowe filmy Marvela w domu, a nie w kinie