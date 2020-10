Z punkowej sceny na traktor? Samozwańczy wokalista zespołu Defekt Muzgó postanowił wystąpić jako jeden z bohaterów kontrowersyjnego serialu dokumentalnego Polsatu pod tytułem "Chłopaki do wzięcia". Fani grupy nie byli chyba gotowi na tego typu wydarzenie.

"Chłopaki do wzięcia" - wokalista Defekt Muzgó bohaterem programu

Punk rock zazwyczaj stroni od komercji i telewizji. Jeśli w historii zdarzało się, że punkowcy występowali przed kamerami, często kończyło się to różnego rodzaju skandalami. Czasy się jednak zmieniają i zmienia się również postawa członków tej subkultury, o czym świadczy niecodzienna decyzja Ireneusza Jeża, znanego lepiej jako Iras - obecnego "lidera" Defektu Muzgó.

Na fanpage'u hardcoreowego zespołu Castet, który słynie z dość ironicznego spojrzenia na polską scenę HC/punk, pojawił się interesujący wpis. Udostępniono jeden z odcinków programu dokumentalnego "Chłopaki do wzięcia", w którym występuje Iras. Ma nawet na sobie koszulkę kultowego zespołu.

"Chłopaki do wzięcia" to show, w którym samotni mężczyźni z małych miejscowości poszukują drugiej połówki. Widzowie śledzą ich próby zdobycia wybranki serca. "Chłopaki do wzięcia" różnią się jednak od podobnego programu z oferty TVP pod tytułem "Rolnik szuka żony". Polsat nie upiększa wiejskiego życia, a im bohater bardziej kontrowersyjny, tym lepiej. Z tego powodu serial był niejednokrotnie krytykowany jako nieetyczny. Wielu widzów ogląda bowiem "Chłopaków do wzięcia" dla tak zwanej "beki" z bohaterów.

Iras został w programie opisany w następujący sposób:

" Irek jest wokalistą zespołu rockowego i po koncertach zdarzają mu się propozycje erotyczne od młodych fanek jego muzyki. Jednak mężczyzna wychodzi z założenia, że chce poważnego związku z dojrzałą kobietą w swoim wieku. "

Trudno dociekać, co było motywacją Irasa do wzięcia udziału w "Chłopakach do wzięcia" - żart, pieniądze, a może rzeczywiście szuka sobie dziewczyny za pośrednictwem programu telewizyjnego? Fani nie kryją zażenowania zaistniałą sytuacją. Trudno się im dziwić. Na usta aż ciśnie się cytat z twórczości wcześniej wspomnianego zespołu Castet: "Po***ało się już wszystko, dzisiaj punki tańczą disco".

Ireneusz "Iras" Jeż - kim jest?

Iras od 2011 roku rozpoczął współpracę z Defektem Muzgó jako menadżer. To właśnie między innymi z jego inicjatywy grupa reaktywowała się po kilkuletniej przerwie. W 2012 roku powstał album "Aniołowie", który krytykowały nie tylko media i fani, ale również oryginalnego wokalisty Defektu Muzgó Tomasz "Siwy" Wojnar. To zdarzenie doprowadziło do odejścia Wojnara z grupy. Iras postanowił przejąć obowiązki lidera. Kiedy oryginalny wokalista zmarł w 2018 roku, Jeż przejął nazwę zespołu. Obecnie zespół nie jest zbyt poważnie traktowany przez miłośników polskiego punk rocka, a sam Iras nie cieszy się zbyt dużym uznaniem w środowisku.

Wydarzenie skomentowała siostra zmarłego wokalisty zespołu. Na jej profilu na Facebooku pojawił się obszerny wpis, w którym wyjaśnione zostało powiązanie Jeża z Defektem Muzgó.

" To już skandal.Odkąd Ireneusz Jeż wystąpił w programie „chłopaki do wzięcia”, dostaję niezliczoną ilość wiadomości, co się dzieje i jak to możliwe, że media uczestniczą w tej farsie, tego chorego człowieka.I tak- jest to nie do wiary, skandal. Pan Jeż może sobie mówić, co mu się podoba, wszyscy wiemy jaka jest jego sytuacja i jakie jest zdrowie psychiczne, ale jak już media pomagają mu w kolportowaniu swoich imaginacji, to nie jest dobrze.Przypomnę, że przeciw Ireneuszowi Jeżowi toczyły się postępowania sądowe.Przypomnę, że w dniu śmierci Tomka, na Wikipedii, przy artykule i informacjach na temat Tomasza Siwego Wojnara- pojawiło się na wiele godzin zdjęcie Ireneusza Jeża- musiałam interweniować, aby to zostało zmienione.Przypomnę, że dwa dni po pogrzebie, nagrobek, świeża tablica Tomka, została- cała, oklejona zdjęciami Ireneusza Jeża, interweniowała policja, spędziliśmy- ja, oraz przyjaciele Tomka- muzycy, wiele godzin na przesłuchaniach.Przypomnę, że ten człowiek od lat próbuje zniszczyć dobre imię Tomka i zatruwa tym życie rodziny- czyli nasze.Nie pozwolimy na propagowanie kłamstwa przez media. "

Wobec Jeża toczy się postępowanie sądowe za przywłaszczenie sobie nazwy zespołu i podszywanie się pod oryginalnego wokalistę Defektu Muzgó.

