Z punkowej sceny na traktor? Wygląda na to, że przedstawiciele starego punk rocka nie znają żadnych granic. Obecny wokalista zespołu Defekt Muzgó postanowił wystąpić jako jeden z bohaterów kontrowersyjnego serialu dokumentalnego Polsatu pod tytułem "Chłopaki do wzięcia". Wygląda na to, że fani grupy nie byli gotowi na tego typu wydarzenie.

"Chłopaki do wzięcia" - wokalista Defekt Muzgó bohaterem programu

Punk rock zazwyczaj stroni od komercji i telewizji. Jeśli w historii zdarzało się, że punkowcy występowali przed kamerami, często kończyło się to różnego rodzaju skandalami. Czasy się jednak zmieniają i zmienia się również postawa członków tej subkultury, o czym świadczy niecodzienna decyzja Ireneusza Jeża, znanego lepiej jako Iras - obecnego "lidera" Defektu Muzgó.

Na fanpage'u hardcoreowego zespołu Castet, który słynie z dość ironicznego spojrzenia na polską scenę HC/punk, pojawił się interesujący wpis. Udostępniono jeden z odcinków programu dokumentalnego "Chłopaki do wzięcia", w którym występuje Iras. Ma nawet na sobie koszulkę swojego zespołu.

"Chłopaki do wzięcia" to show, w którym samotni mężczyźni z małych miejscowości poszukują drugiej połówki. Widzowie śledzą ich próby zdobycia wybranki serca. "Chłopaki do wzięcia" różnią się jednak od podobnego programu pod tytułem "Rolnik szuka żony". Polsat nie upiększa wiejskiego życia, a im bohater bardziej kontrowersyjny, tym lepiej. Z tego powodu serial był niejednokrotnie krytykowany jako nieetyczny. Wielu widzów ogląda bowiem "Chłopaków do wzięcia" dla tak zwanej "beki" z bohaterów.

Iras został w programie opisany w następujący sposób:

" Irek jest wokalistą zespołu rockowego i po koncertach zdarzają mu się propozycje erotyczne od młodych fanek jego muzyki. Jednak mężczyzna wychodzi z założenia, że chce poważnego związku z dojrzałą kobietą w swoim wieku. "

Trudno dociekać, co było motywacją Irasa do wzięcia udziału w "Chłopakach do wzięcia" - żart, pieniądze, a może rzeczywiście szuka sobie dziewczyny za pośrednictwem programu telewizyjnego? Fani nie kryją zażenowania zaistniałą sytuacją. Trudno się im dziwić. Na usta aż ciśnie się cytat z twórczości wcześniej wspomnianego zespołu Castet: "Po***ało się już wszystko, dzisiaj punki tańczą disco".

Czy Iras przebije popularnością Jarusia? Tak Nie wiem Nie

Ireneusz "Iras" Jeż - kim jest?

Iras od 2011 roku rozpoczął współpracę z Defektem Muzgó jako menadżer, a także wokalista wspierający i wokalista prowadzący. To właśnie z jego inicjatywy grupa reaktywowała się po kilkuletniej przerwie. W 2012 roku powstał album "Aniołowie", który krytykowały nie tylko media i fani, ale również pierwszy wokalisty Defektu Muzgó Tomasz "Siwy" Wojnar. To zdarzenie doprowadziło do odejścia Wojnara z grupy. Iras postanowił przejąć obowiązki lidera. Kiedy oryginalny wokalista zmarł w 2018 roku, Jeż został w zespole na stałe.

Zobacz też: Uprawiali seks na rynku w Kościerzynie. Policja poszukuje kochanków [WIDEO]