Ciri kochana przez graczy bardziej niż Lara Croft i Zelda. Zgadzacie się?

Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Ta maksyma została potwierdzona przez amerykańskich internautów, którzy oddawali głosy w ankiecie dotyczącej najlepszej kobiecej postaci w grach. Na piedestale postawiono naszą Ciri.

Andrzej Sapkowski co prawda jawnie zaprzecza, żeby „Wiedźmin” był polski, a nawet słowiański, jednak każdy z nas może samemu zdecydować, co artysta miał na myśli. Dzięki temu Ciri może być przedstawiana jako Polka.

Dzięki grom CD Projekt RED o dziecku-niespodziance usłyszał cały świat. I podobnie jak wcześniej czytelnicy, gracze zapałali do Ciri uczuciem płomiennym i szczerym. Nastolatka o siwych włosach wygrała nawet konfrontację z Larą Croft, która niejednemu graczowi śniła się po nocach.

Ciri najlepszą postacią kobiecą w grach. Wygrała z Larą Croft, Zeldą, Ellie i księżniczką Peach

Ciri rywalizowała o względy graczy z bardzo silną konkurencją. Polska postać okazała się mieć szczególne miejsce w sercu u większej liczby osób, niż Lara Croft i Zelda. Na dalszych miejscach znalazły się silne i niezależne (przynajmniej w większości) bohaterki innych gier.

Poza podium znalazła się Ellie z The Last of Us, księżniczka Peach z gier Mario i kobiecie postaci z The Walking Dead, Bioshock Infinite, Halo, Half-Life i Final Fantasy.

Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłych opracowaniach tego typu panna Cirilla będzie rywalizować z panią V. Po spędzeniu kilku godzin sam na sam z „Cyberpunkiem 2077” jedno możemy powiedzieć wprost: w żeńskim głosie bohaterki można się zakochać od pierwszego usłyszenia.

