Civilization VI za darmo. Uważajcie na syndrom „jeszcze jednej tury”

Seria Sid Meier's Civilization pokazała, że sporej części graczy tylko jedno w głowie: zbudowanie imperium, które zdominuje nasz glob i ruszy na podbój kosmosu. Gra stała się sławna, a nawet niesławna, ze względu na ogromny potencjał na wciągnięcie w rozgrywkę. Naprawdę zdarza się, że Civilization uruchomiona na chwilę wieczorem potrafi przytrzymać na bezdechu do poranka. Sam przeżyłem to niejeden raz.

Civilization VI to najnowszy tytuł w serii, z ciekawym nawiązaniem do naszej historii: polska husaria pojawiła się na zwiastunie promującym grę, a przywódcą Polski w grze jest królowa Jadwiga.

Jeśli uważacie, że macie silną wolę i nie macie nic przeciwko przetestowaniu tego stwierdzenia, właśnie pojawiła się doskonała okazja: w sklepie Epic można zdobyć całkowicie za darmo Sid Meier's Civilization VI. Pamiętajcie: robicie to na własną odpowiedzialność.

Civilization VI za darmo w Epic Games Store

Bez ponoszenia dodatkowych opłat można przypisać na zawsze do swojego konta w Epic Games Store podstawową wersję gry Civilization VI. Za dodatki trzeba będzie już zapłacić.

" Civilization VI zapewnia całkiem nowe możliwości interakcji ze światem, poszerzania granic swojego imperium, rozwoju kultury i konkurowania z największymi przywódcami historii w walce o stworzenie cywilizacji, która wytrzyma próbę czasu. "

Civilization VI można zdobyć za darmo do 28 maja 2020 roku do godz. 17:00. Jak wynika z przecieków, następnym tytułem rozdawanym jako prezent będzie Borderlands The Handsome Collection.

